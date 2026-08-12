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Cosenza, tra mercato e derby di Coppa a Crotone

Cosenza, mercato tra entrate e uscite, con l’arrivo di Quieto e le cessioni di Langella e Ba. Ora testa al campo: domenica alle 21 è derby di Coppa Italia a Crotone.

12 agosto, 2026
Sport

Il copione si ripete, ad agosto Coppitelli chiede aiuti

9 agosto 2026
Ore 12:00
Il copione si ripete, ad agosto Coppitelli chiede aiuti
Sport

Pallavolo mondiale a Reggio il trofeo azzurro al museo.

12 agosto 2026
Ore 06:26
Pallavolo mondiale a Reggio il trofeo azzurro al museo.
Sport

Catanzaro, ripresa la preparazione in Calabria

11 agosto 2026
Ore 12:00
Catanzaro, ripresa la preparazione in Calabria
Sport

Coppa Italia Serie D, subito derby calabrese

10 agosto 2026
Ore 19:00
Coppa Italia Serie D, subito derby calabrese
Sport

Reggina, prosegue il ritiro pre-campionato

10 agosto 2026
Ore 13:24
Reggina, prosegue il ritiro pre-campionato
Sport

A Reggio conclusa la traversata a vento dello Stretto

9 agosto 2026
Ore 12:00
A Reggio conclusa la traversata a vento dello Stretto
Sport

Trebisacce, si riparte con fiducia

7 agosto 2026
Ore 19:00
Trebisacce, si riparte con fiducia
Sport

Catanzaro, Ruggero si presenta: "Qui senza esitare"

7 agosto 2026
Ore 12:00
Catanzaro, Ruggero si presenta: \"Qui senza esitare\"
Sport

Catanzaro, ultimo test ok prima della Coppa

6 agosto 2026
Ore 19:00
Catanzaro, ultimo test ok prima della Coppa
Sport

Bodybuilding. a Catanzaro il trofeo Ercole dello Ionio

6 agosto 2026
Ore 19:00
Bodybuilding. a Catanzaro il trofeo Ercole dello Ionio
Sport

Premio Monteleone, sport e grandi nomi a Cessaniti

6 agosto 2026
Ore 12:00
Premio Monteleone, sport e grandi nomi a Cessaniti
Sport

Arena dei Cedri, parla il sindaco Ugo Vetere

5 agosto 2026
Ore 19:00
Arena dei Cedri, parla il sindaco Ugo Vetere
Sport

Serie D, la Vigor Lamezia riparte da Vargas in panchina

5 agosto 2026
Ore 19:00
Serie D, la Vigor Lamezia riparte da Vargas in panchina
Sport

Grande serata di boxe a Nocera Terinese

5 agosto 2026
Ore 11:05
Grande serata di boxe a Nocera Terinese
Sport

Catanzaro, Favasuli verso Napoli. Pisa su Pittarello

4 agosto 2026
Ore 11:29
Catanzaro, Favasuli verso Napoli. Pisa su Pittarello
Sport

L'emozione della 62esima Traversata dello Stretto

3 agosto 2026
Ore 19:00
L'emozione della 62esima Traversata dello Stretto
Sport

FC Crotone, nuova settimana tra campo e mercato

3 agosto 2026
Ore 11:58
FC Crotone, nuova settimana tra campo e mercato
Sport

Volley, in Sila il test mondiale Italia-Polonia

2 agosto 2026
Ore 12:00
Volley, in Sila il test mondiale Italia-Polonia
Sport

A Nocera Terinese torna la grande boxe

1 agosto 2026
Ore 12:15
A Nocera Terinese torna la grande boxe
Sport

Cosenza Calcio, Caruso: «Debiti con il Comune per 3 milioni»

1 agosto 2026
Ore 10:29
Cosenza Calcio, Caruso: «Debiti con il Comune per 3 milioni»
Sport

Crotone-Cosenza, derby di Coppa il 15 agosto

1 agosto 2026
Ore 09:56
Crotone-Cosenza, derby di Coppa il 15 agosto

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