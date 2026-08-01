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Crotone-Cosenza, derby di Coppa il 15 agosto

È già tempo di derby tra Crotone e Cosenza. La Lega Pro ufficializza la sfida di Coppa Italia del 15 agosto. In casa dei Lupi, però, non mancano i temi caldi dopo la conferenza di Lucioni e il rinvio dell'amichevole con il Casarano

1 agosto, 2026
Tag
cosenza calcio · crotone calcio · coppa italia
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Catanzaro, abbonamenti: si riparte dai Distinti

28 luglio 2026
Ore 19:00
Catanzaro, abbonamenti: si riparte dai Distinti
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Cosenza Calcio, Caruso: «Debiti con il Comune per 3 milioni»

1 agosto 2026
Ore 10:29
Cosenza Calcio, Caruso: «Debiti con il Comune per 3 milioni»
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Reggina, nuovo corso al via tra volti nuovi e certezze

31 luglio 2026
Ore 11:54
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Serie C, si parte il 23 agosto: ecco i calendari

30 luglio 2026
Ore 17:20
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Cosenza, ritiro in Sila e Girone C da brividi

30 luglio 2026
Ore 11:33
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Indice sport: Calabria nelle retrovie

29 luglio 2026
Ore 12:26
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Boxe, la cosentina Perrotta campionessa d'Italia

29 luglio 2026
Ore 12:04
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Corigliano, obbiettivo Eccellenza

28 luglio 2026
Ore 11:31
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Reining, Calabria protagonista nel circuito americano

27 luglio 2026
Ore 12:27
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Basket Viola, la Redel Reggio in serie B nazionale

26 luglio 2026
Ore 12:00
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Cosenza e Crotone tra campo e mercato

26 luglio 2026
Ore 12:00
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Promozione A al via, il mercato accende le ambizioni

25 luglio 2026
Ore 10:47
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Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
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Cosenza, Florenzi e Mazzocchi ceduti allo Spezia

22 luglio 2026
Ore 12:11
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Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
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Crotone, Vrenna traccia la rotta rossoblù

21 luglio 2026
Ore 12:33
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21 luglio 2026
Ore 12:31
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Reggina, Marchionni in panchina e 4 colpi per sognare

20 luglio 2026
Ore 19:00
Reggina, Marchionni in panchina e 4 colpi per sognare
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Reggina, oggi Lotito si presenta ai tifosi

20 luglio 2026
Ore 12:09
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Cosenza, al via il ritiro di San Giovanni in Fiore

19 luglio 2026
Ore 12:00
Cosenza, al via il ritiro di San Giovanni in Fiore
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Il reining in Calabria porta il Sud a livello mondiale

19 luglio 2026
Ore 12:00
Il reining in Calabria porta il Sud a livello mondiale

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