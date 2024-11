Sport

Superlega, Vibo a Cisterna per difendere il quarto posto

La pallavolo con il campionato di Superlega che volge ormai al termine e si appresta a vivere le ultime due giornate prima dei play off scudetto. La Tonno Callipo vola a Cisterna per difendere il quarto posto in classifica e confermare un’annata da record.