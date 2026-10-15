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Vibonese, dieci gol in trasferta: nessuno come lei

Dieci gol in trasferta e nessuno come lei nel girone I di Serie D. La Vibonese di Sasà Marra riparte dal pari con la Reggina e attende il Gela al Luigi Razza

15 ottobre, 2026
Sport

Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

29 settembre 2026
Ore 17:44
Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
Sport

La Pirossigeno cala il poker alla Cdm futsal

15 ottobre 2026
Ore 11:18
La Pirossigeno cala il poker alla Cdm futsal
Sport

Rocca di Neto, Salerno: «È un campionato equilibrato»

15 ottobre 2026
Ore 11:12
Rocca di Neto, Salerno: «È un campionato equilibrato»
Sport

Sambiase e Reggina in vetta, il Praiatortora vola

14 ottobre 2026
Ore 12:24
Sambiase e Reggina in vetta, il Praiatortora vola
Sport

Catanzaro, Gorgone resta ma la fiducia è a tempo

13 ottobre 2026
Ore 17:24
Catanzaro, Gorgone resta ma la fiducia è a tempo
Sport

Serie D, pari tra Reggina e Vibonese

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Serie D, pari tra Reggina e Vibonese
Sport

Invasione di campo al Granillo durante Reggina-Vibonese

12 ottobre 2026
Ore 10:15
Invasione di campo al Granillo durante Reggina-Vibonese
Sport

Picerno-Cosenza: per Coppitelli ultima spiaggia

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Picerno-Cosenza: per Coppitelli ultima spiaggia
Sport

Reggina-Vibonese, derby per il primato

10 ottobre 2026
Ore 11:17
Reggina-Vibonese, derby per il primato
Sport

Catanzaro-Mantova, Gorgone cerca la svolta

10 ottobre 2026
Ore 11:14
Catanzaro-Mantova, Gorgone cerca la svolta
Sport

Grand Tour delle Calabrie, quattro giorni di emozioni

9 ottobre 2026
Ore 12:31
Grand Tour delle Calabrie, quattro giorni di emozioni
Sport

Crotone, allo Scida arriva il Cerignola

9 ottobre 2026
Ore 12:27
Crotone, allo Scida arriva il Cerignola
Sport

Serie D, Reggina eliminata dalla Coppa Italia

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Serie D, Reggina eliminata dalla Coppa Italia
Sport

Coppa Italia: Trebisacce ai quarti, Corigliano ko

8 ottobre 2026
Ore 19:00
Coppa Italia: Trebisacce ai quarti, Corigliano ko
Sport

Cosenza Calcio, il peggior avvio di sempre

8 ottobre 2026
Ore 12:00
Cosenza Calcio, il peggior avvio di sempre
Sport

Catanzaro, ultima chiamata per Gorgone

7 ottobre 2026
Ore 19:00
Catanzaro, ultima chiamata per Gorgone
Sport

Serie D, Reggina in campo oggi per la Coppa Italia

7 ottobre 2026
Ore 12:43
Serie D, Reggina in campo oggi per la Coppa Italia
Sport

Vibonese, avvio da sogno: ora la Reggina al Granillo

6 ottobre 2026
Ore 12:19
Vibonese, avvio da sogno: ora la Reggina al Granillo
Sport

Serie C, KO per Cosenza e Crotone

5 ottobre 2026
Ore 18:18
Serie C, KO per Cosenza e Crotone
Sport

Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi

3 ottobre 2026
Ore 12:34
Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi
Sport

Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa

2 ottobre 2026
Ore 11:52
Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa

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