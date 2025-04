Sport

Volley, il finale di campionato della Tonno Callipo

La Tonno Callipo Volley si appresta ad affrontare le ultime gare di campionato: in Serie B i ragazzi di coach Piccioni devono rialzarsi dopo la sconfitta contro Lamezia. Ennesima prova di forza invece per le ragazze guidate da coach Boschini in Serie B2.