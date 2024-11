Antonella Inicorbaf, dalla danza alla penna, i mille volti di una comunicazione differente. Dalla scrittura alla danza, dai tatuaggi al bancone, mille sono i volti della comunicazione e altrettante le forme comunicative, la curiosità di sperimentarle tutte.

Classe 1983 e cittadina del mondo, Antonella Inicorbaf muove i primi passi nel mondo della comunicazione e della scrittura in tenera età. Laureata in scienze della comunicazione vince un bando universitario e riesce, assieme a due suoi compagni di avventure, ad aprire il primo giornale universitario a cadenza mensile occupandosi di una rubrica dedicata alle tematiche di genere.

Attivista per i diritti animali e delle donne, sempre in movimento e alla ricerca di nuovi stimoli tentando di esplorare tutte le forme di comunicazione esistenti. Ballerina ed insegnante di danze orientali e tribal fusion per poi approdare dietro al bancone come bartender.

«Il lavoro dietro al bancone è stato molto formativo, sono stata una barmaid ma anche una bar manager. Fondamentalmente sono stata un oste e una "cantastorie" capace di essere ospitale e far vivere un'esperienza unica ed irripetibile. Cos'è questo se non comunicare?».

Nel maggio del 2022 dopo una serie di corsi in social media approda in viaCondotti21 con il ruolo di assistente di direzione, coadiuvando e affiancando la direzione nelle strategie e nelle produzioni multimediali per la fascia de La Mezz'ora.

«Ho sempre avuto le idee molto chiare, sin da bambina volevo fare la piratessa. E così ho preso il mio vascello, assieme ad un’orda famelica di docili gattini e ho viaggiato in mare aperto senza meta, facendo una, cento, mille esperienze! Sono stata ballerina, insegnante, barmaid e alla fine ho trovato la mia isola: viaCondotti21. Giornalista di nascita, comunicatrice da sempre e per studio e tecnico video per passione, ora non salpo più i mari ma le mie idee viaggiano veloci, col vento in poppa, nel mio lavoro».