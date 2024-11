Le passioni, quando ci sono, alleggeriscono il peso della fatica. Così capita di ritrovarsi a percorrere migliaia di chilometri, ad affrontare mille sfide, a trascinare valigie e sogni senza perdere forza, sorrisi ed entusiasmo. Adelia Iacino sa bene di che materia sono fatte perché sin da piccolina ne coltiva diverse. Molte delle quali dietro un microfono.

Speaker, conduttrice di eventi e cantante, la giovane originaria di Paola è da poco entrata a far parte della squadra di LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 del digitale terrestre e in dab radio. Attualmente è impegnata nella conduzione di alcuni format pomeridiani e serali dimostrando preparazione e capacità di destreggiarsi con disinvoltura tra vari argomenti al centro delle puntate.

«Le mie passioni per lo spettacolo, per la musica e per la comunicazione iniziano molto tempo fa - racconta Adelia -. Quando ero piccola amavo ascoltare la radio e seguivo molto la televisione. I talk mi appassionavano ed in particolar modo mi colpivano le performance artistiche e musicali».

Non impiegarono molto tempo i genitori ad assecondare le sue inclinazioni, a sorreggere la sua propensione per l'arte. In una scuola di musica del comune paolano la piccola artista inizia a studiare prima il pianoforte, in seguito il violino per poi proseguire gli studi in conservatorio. Ma lungo il cammino dell'età un altro strumento indica alla giovane le note giuste da seguire per accordarsi al futuro: la sua voce.

Così, dopo aver intrapreso nuovi percorsi di studio, si esibisce in varie formazioni. Tra Roma e Torino trascorre molti anni della sua vita e, proprio in Piemonte, si avvicina al mondo della radio. «Inizialmente ero molto restia per via della mia timidezza - confessa la speaker - poi, quando ho cominciato a fare le prime dirette per Radio Italia Uno Piemonte, ho trovato la mia dimensione e mi sono sentita a casa».

Nella carriera di Adelia non c'è soltanto la radio. Ha lavorato infatti anche in ambito televisivo per Grp Televisione prima di rientrare nella Capitale ed intraprendere importanti esperienze professionali con Elle Radio e Radio Rock. Ma il destino ama sparigliare le carte, cambiare piani e traiettorie. E a settembre 2023 la giovane professionista entra nella famiglia di LaC OnAir in qualità di speaker.



«Mi sento davvero grata e fortunata di far parte di una realtà così bella in Calabria - afferma oggi sorridente -. Ho incontrato un team di grandi professionisti e persone davvero speciali con le quali sono davvero felice di poter lavorare. LaC mi ha dato una speranza e una prospettiva di lavoro in Calabria che non avrei mai immaginato di avere prima».