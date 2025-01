«Il network LaC può essere considerato a tutti gli effetti patrimonio della Calabria e dei calabresi». Di questo è certo Francesco Mandaradoni, tecnico del reparto emissione per il più importante gruppo editoriale della regione. Lo sostiene senza tentennamenti, guardando dritto in camera ed impiegando come unico linguaggio quello della sincerità. Insieme ad una squadra di colleghi con cui condivide impegni e responsabilità, il valido professionista si occupa della messa in onda dei programmi inseriti nei palinsesti dei canali LaC Tv, LaC OnAir e LaC Network. Un lavoro condotto con competenza e spirito di collaborazione per fare in modo che ogni cosa sia al giusto posto ed il flusso dei dati scorra senza sosta per garantire ai telespettatori un servizio all'altezza delle loro aspettative.

Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Università della Calabria, si avvicina al mondo del lavoro diventando imprenditore autonomo nel settore immobiliare e poi in quello dolciario. Un ambito, quest'ultimo, che ha da sempre visto all'opera la sua famiglia. «Dopo questa esperienza - racconta - sono approdato all'interno del network LaC dove ho trovato un ambiente di lavoro entusiasmante e dove sono stato accolto da persone brillanti sia sotto l'aspetto umano che professionale».

C'è un punto che Francesco tiene a sottolineare: la coerenza, la linearità tra gli studi universitari condotti negli anni e l'impegno assunto in tv. Per il tecnico on air, specializzato in economia politica con specifico riferimento ai temi dell'economia regionale e alle politiche di sviluppo locale, la formazione universitaria acquisita nel tempo risulta essere in stretta connessione con il lavoro profuso all'interno di un network sempre più impegnato, attraverso la produzione di numerosi programmi di informazione e di intrattenimento, nella promozione economica, culturale e sociale della Calabria. Ed è proprio da questo slancio, da questo rinnovato e quotidiano sforzo a favore della regione, che scaturisce la convinzione di Francesco che LaC non sia semplicemente una realtà a disposizione dei calabresi ma un valido motivo per cui essere orgogliosi.