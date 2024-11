Fabio Grimaldi, 28 anni, di Roma. Sin da piccolo è sempre stato appassionato di cinema, infatti per il suo ottavo compleanno si fece regalare una telecamera con cui riprendeva qualsiasi cosa, ha cercato, sin da piccolo, di cogliere attimi di vita quotidiani. Crescendo ha deciso di trasformare questa sua passione in un lavoro vero e proprio. Ha iniziato a studiare e nello stesso lavorare come rider per potersi comprare l’attrezzatura.

Nel 2013, il suo primo lavoro retribuito, si trattava di un video clip. Dopo pochi anni si è cimentato nella realizzazione di video legati alla moda, collaborando con riviste importanti come Vogue e L’Officiel e lavorando per brand di caratura mondiale come Gucci e Dolce&Gabbana. Nel 2018 viene assunto da Vvvid, un'azienda che si occupa di streaming di animazione e come regista e sceneggiatore ha realizzato una serie animata dal titolo Arold&Briant.

«Oggi lavoro a LaC come regista, operatore e montatore - ha detto Fabio - Qui ogni giorno dopo giorno cresco sempre di più a livello professionale».