È uno dei nuovi volti del network LaC. Francesco Graziano, classe 1991, ha l'entusiasmo di chi d'improvviso si è trovato catapultato nel sogno inseguito sin da piccolo. Il mondo della comunicazione, della tv e della radio ha da sempre esercitato su di lui una forte attrazione ed oggi si dice fortunato di lavorare, restando in Calabria, davanti ad una telecamera e ad un microfono.



Francesco ricopre attualmente il ruolo di speaker e giornalista di LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 del digitale terrestre e in dab radio. Oltre a condurre alcuni format di informazione e di intrattenimento, è una delle voci del giornale radio che, al cambio di ogni ora, aggiorna gli utenti sui fatti principali accaduti in Calabria. Collabora inoltre con LaCalabriavisione, sezione del sito lacnews24.it che raccoglie storie, racconti, eventi e curiosità dall'intera regione per mostrare il volto positivo di una terra troppe volte vittima di pregiudizi e stereotipi.



Si avvicina alla professione di giornalista nel 2012 come corrispondente de "Il Quotidiano della Calabria". Per dieci anni segue la cronaca, l'attività politica e la vita sociale di Caraffa di Catanzaro, suo paese di origine. Nel 2016 entra a far parte dell'albo dei giornalisti pubblicisti e, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, collabora con alcune tv regionali e provinciali prima di approdare a LaC Tv in qualità di inviato per il format "L'Italia del Sud" condotto da Domenico Milani. Ad agosto del 2023, in occasione della diretta esclusiva della "Varia" di Palmi in onda sui canali del network LaC, racconta e raccoglie le emozioni della piazza, dei partecipanti e dei protagonisti dell'importante evento riconosciuto Patrimonio immateriale dell'Unesco.



C'è una simpatica esperienza a cui Francesco tiene particolarmente. È quella vissuta tanti anni fa con TeleGraziano, una sorta di emittente televisiva a diffusione familiare disponibile soltanto su una videocassetta impolverata dal tempo ma custodita gelosamente. Un'idea, un gioco, un passatempo che lo ha visto impegnato da bambino, insieme alla sorella, al fratello e ai cugini, nella realizzazione di tg amatoriali e parodie di programmi tv da mostrare ai genitori. Da allora tante cose sono cambiate, ma l'entusiasmo no. Per Francesco è quello di sempre.