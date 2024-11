Vincenzo Minniti è un ragazzo di poche parole. Preferisce dimostrare attraverso il suo lavoro di cosa è capace. Lo fa ogni giorno, nel reparto di postproduzione del network LaC, occupandosi di montaggi audio, video e di editing fotografico. Il giovane trentacinquenne inoltre supporta la regia nella realizzazione delle grafiche da utilizzare per i fondali ledwall delle varie produzioni televisive in onda sui canali del network.



La storia di Vincenzo è quella di un ragazzo calabrese che, nella sua stessa terra di origine, è riuscito a tradurre la passione per la grafica in una professione concreta, reale, fatta di sacrificio ma anche di grandi soddisfazioni. «Dopo gli anni di scuola - racconta - mi sono iscritto all'università di Ferrara frequentando il corso di studi in "Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale". Dopo la laurea, ho seguito un master a Milano allo Ied in "Motion graphics" e poi sono stato contattato da un'azienda che lavorava per alcune tv nazionali e ho ricoperto il ruolo di operatore grafico per un anno».



Nel 2018, il ritorno in Calabria. Diverse sono state per Vincenzo le collaborazioni instaurate e le esperienze lavorative condotte sul campo prima di approdare nel più importante network della regione. È il 2023 infatti l'anno in cui la possibilità di entrare nella grande squadra di LaC si concretizza. «Appena sono arrivato qui - svela il giovane professionista - sono rimasto stupito dagli studi televisivi ma anche dalle attrezzature e da tutto il personale. I colleghi sono stati fin da subito disponibili facendomi sentire a mio agio».

C'è una speranza che Vincenzo affida al futuro. E lo fa ancora una volta in maniera pacata, quasi sottovoce. Auspica che il domani gli riservi l'opportunità di lavorare a lungo per LaC perché, a sentirlo parlare, si capisce chiaramente che non intende cambiare residenza al sogno che oggi sta vivendo.