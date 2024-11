Oggi nel network LaC lavora principalmente per la post-produzione social: «Questa è una grande realtà in cui lavorano grandi professionisti con i quali collaboro orgogliosamente ogni giorno»

Samuele Vallone, 33 anni, laureato al Dams all’Unical, nel network LaC si occupa della post-produzione social del network.

Ha subito compreso, già dai primi anni di vita, di quanto i social network siano un elemento di comunicazione fondamentale per le aziende.

Un amore viscerale per la fotografia che lo aiuta a trasmettere le stesse emozioni che ha provato nel momento in cui ha deciso di prendere in mano per la prima volta, sin da piccolo, una macchina fotografica. Attraverso le immagini racconta ciò che vede dalla sua finestra sul mondo. Realizzare contenuti è diventato uno stile di vita, un obiettivo al collo, sette giorni su sette.

Preciso, curioso, elegante e raffinato. Creativo per eccellenza. Un lavoro divertente e stimolante che spazia dalla creazione dei banner ai diversi contenuti social e non solo.

«LaC rappresenta una grande realtà, - ha detto Samuele non immaginavo ci potesse essere tutto ciò in Calabria. Ringrazio il presidente Maduli per aver creduto in me, ho la possibilità di far parte di questa grande squadra di professionisti, colleghi con cui collaboro orgogliosamente ogni giorno».