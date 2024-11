«Sono salita su un palcoscenico all'età di tre anni e da allora non sono più scesa». Jennyfer Stella non ha soltanto le idee chiare sul futuro che intende costruire per dare un tetto ai propri sogni, può contare anche sul sostegno della passione e della determinazione per affrontare al meglio le sfide che l'attendono domani.



Speaker di LaC OnAir, la radiovisione calabrese in onda sul canale 17 e in dab radio, Jennyfer è anche il volto femminile di "11 in campo", trasmissione sportiva di LaC Tv condotta da Maurizio Insardà. Per la giovane artista calabrese il mondo del calcio è un ambiente conosciuto da tempo, grazie anche ad un'importante esperienza professionale maturata con il canale televisivo nazionale Sportitalia. Un'avventura che Jennyfer ricorda con particolare affetto e che le ha consentito di confrontarsi con esperti e professionisti dello sport italiano ed internazionale.



«Ho tantissime passioni e tantissimi hobby - racconta la conduttrice radiofonica e televisiva -, una in particolare è quella del canto. Ciò ha consentito che mi trovassi molto bene con la squadra di LaC OnAir, proprio perché posso parlare di musica». Ma non c'è soltanto il canto nella vita artistica di Jennyfer. Anche il ballo ha infatti un posticino riservato nel cuore dell'intrapredente speaker. Sin da bambina ha frequentato diversi corsi di danza per dare al proprio corpo la possibilità di tradurre l'arte in emozioni. In qualità di modella e fotomodella ha prestato negli anni la propria immagine a numerose iniziative partecipando anche ad alcuni concorsi di bellezza, tra questi Miss Italia. Un'avventura che le ha permesso di arrivare alle prefinali nazionali.



«Mi trovo molto molto bene all'interno del network LaC - aggiunge Jennyfer -. I colleghi per me non sono soltanto compagni di lavoro, sono degli amici. Abbiamo un bel rapporto anche al di fuori delle telecamere. Ci confidiamo e parliamo veramente di tutto. Lo spettacolo è sempre stato il mio sogno e penso che LaC possa essere il mio trampolino di lancio».