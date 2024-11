VIDEO | Da quasi un anno si destreggia tra scalette, livelli audio da sistemare e inquadrature da perfezionare. A far da sfondo la sua amata musica. «Un lavoro non facile da trovare in Calabria, sono molto fortunata»

La persona giusta al posto giusto. Francesca Minutolo è una professionista che in poco tempo è riuscita a dimostrare che l'impegno, la determinazione e le conoscenze acquisite sul campo, se inserite nel contesto lavorativo opportuno, possono tradursi in soluzioni ai problemi e soprattutto in traguardi raggiunti a beneficio dell'intero gruppo per il quale si opera.

Regista per LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 e in dab radio, Francesca entra a far parte del network LaC ad aprile del 2023 e da allora si destreggia tra livelli audio da sistemare, inquadrature da perfezionare, scalette da completare, canzoni da passare.

«Un lavoro non facile da trovare in Calabria - ammette la regista -. Sono stata molto fortunata ad essere accolta in questo network. Per ricoprire il mio ruolo è necessario avere delle competenze non soltanto musicali, bisogna avere anche un certo tipo di conoscenze di cultura generale per fare in modo che la programmazione musicale sia consona e coerente con gli argomenti trattati durante i programmi».



La passione per la musica accompagna Francesca, che è anche un'apprezzata cantante e musicista, sin da piccolina. La regista sale infatti per la prima volta su un palcoscenico all'età di tredici anni aggiudicandosi il primo premio in occasione di un concorso canoro. Successivamente debutta in teatro con il musical "Sister Act" promosso dalla sua scuola in lingua inglese. La giovane professionista, mentre parla di sé e del suo percorso professionale, svela come la musica negli anni le abbia consentito di esprimere alcune emozioni che altrimenti sarebbero state consegnate e condannate al silenzio.



«I rapporti con i colleghi sono molto buoni e questo ha permesso di sviluppare una certa empatia tra di noi - aggiunge Francesca con riferimento al team di LaC OnAir -. Ho capito da questa esperienza che quello che dà davvero frutto e soddisfazione è l'impegno che si mette nel lavoro. Ogni persona se mossa da passione viene sempre ripagata».