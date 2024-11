Sania ha 23 anni ed una laurea in economia aziendale. Appena terminati gli studi, ha avuto altre esperienze lavorative, la più significativa è stata quella di segreteria, in una scuola privata di Vibo Valentia, la sua città.

Racconta come, nel corso di quella esperienza abbia appreso la parola fondamentale, che sarebbe divenuta la modalità di approccio nel prosieguo della sua vita, soprattutto nel lavoro: “responsabilità”.

Da un anno, circa, è entrata a far parte del gruppo LaC, dove si sente inserita perfettamente, soprattutto per aver incontrato un team affiatato, all’interno del quale emergono interazioni positive un clima assolutamente familiare.

Soprattutto le colleghe che le sono più vicine nelle fasi lavorative, si sono subito impegnate per farla entrare nei meccanismi della dell’attività per agevolarle il percorso di “rodaggio”.

Il tipo di lavoro che svolge come segretaria, la mette in contatto quotidianamente con le persone che intervengono nei vari servizi dei telegiornali, così come nelle trasmissioni e altri programmi.

È un tipo di attività strettamente legata alla relazione interpersonale, per la quale si sente particolarmente vocata.

La sua passione sono i viaggi. Si è già spostata abbastanza in questi primi anni, la prossima meta che desidererebbe raggiungere è Miami ed afferma di avere addirittura la valigia pronta.

Ringrazia tutto il team del i suoi colleghi per come l’hanno accolta. Esprime apprezzamento per la proprietà e la gestione per il tipo di accoglienza ed il garbo con il quale impostano i rapporti con i dipendenti.