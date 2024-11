Ha la faccia da simpaticone e l'agenda piena di locali da visitare. La vita di Wlady Nigro è quella di un food blogger tremendamente innamorato della sua regione, la Calabria. Classe 1986, si definisce cittadino calabrese nel mondo con una passione per i social nata ai tempi della scuola alberghiera e che, da ormai diversi anni, siede a fianco all'amore per la ristorazione e il settore turistico.

Nel 2017 Wlady dà vita ad uno dei progetti professionali più importanti per il suo avvenire, quello che segnerà un cambio di passo nella sua quotidianità stuzzicando al contempo l'appetito e animando la curiosità di migliaia e migliaia di utenti del web in fatto di cucina: Calabria Food Porn.



«Un portale social che ho creato da solo, ma che per fortuna poi si è ingrandito - racconta l'intraprendente giovane -. Sono arrivati così altri collaboratori, miei compagni fedeli, che sono Alessandro ed Alessio. Il progetto è nato dall'esigenza di far conoscere la Calabria ai calabresi ma con semplicità. Avevo già notavo che all'interno dell'ultima struttura alberghiera in cui ho lavorato i miei stessi colleghi non sapevano consigliare né i luoghi né le attrazioni territoriali o culinarie».



Con il suo lavoro Wlady propone idee e suggerimenti per vivere esperienze uniche e irripetibili tra ristoranti, trattorie, osterie ed eventi gastronomici promossi nelle cinque province calabresi. Un ventaglio di possibilità che non si limita soltanto ad essere una elencazione di posti a cui è consigliabile fare visita. Quella di Wlady è una vera e propria chiamata all'azione, un appello a mettersi alla ricerca del bello e del buono che abitano la nostra regione.



La collaborazione tra il food blogger cosentino e il network LaC prende forma con il progetto LaCalabriavisione, sezione del sito lacnews24.it, attraverso cui Wlady concentra la propria attenzione sul food e sulle attività ad esso correlate. Un lavoro fatto di articoli, reportage, approfondimenti video. A rafforzare ulteriormente la sinergia con il gruppo editoriale Diemmecom si è inserita successivamente la realizzazione del programma "Vita da food blogger", la cui prima edizione è andata in onda su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, Sky 820, Tivùsat 411). Un format che ha portato ancora una volta Wlady in giro per la Calabria contaminando, in questo caso, il linguaggio televisivo con quello dei social al fine di raccontare con il sorriso i sapori autentici, tipici e sinceri di una Calabria tutta da scoprire.



«Noi calabresi dobbiamo avere orgoglio: vantiamoci del nostro territorio perché è bello - dice Wlady -. La Calabria è grande, ha davvero tante opportunità. Bisogna però crederci, altrimenti finisce tutto».