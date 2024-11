VIDEO | Un capannone di 4mila metri quadrati che contiene circa 15mila prodotti in 33 linee diverse di food e no food. L'inaugurazione questa mattina

Già dalle 9 del mattino erano in tanti gli stakeholders a fare i primi acquisti nel nuovo e grande "Elefante" di Catanzaro. Il gruppo Regina di Zumpano ha infatti inaugurato nel capoluogo di regione il settimo Cash&Carry (quarto in Calabria) della sua gestione nel quartiere S. Maria, a due passi dagli innesti stradali per la variante della nuova SS 106 ed alla spalle di un grosso Village dello Sport.

Si tratta di un capannone molto vasto di 4mila metri quadri che contiene circa 15mila prodotti in 33 linee diverse di food e no food. «Un investimento importante - hanno detto i vertici del gruppo Regina - quello di Catanzaro che potrebbe segnare una svolta nel percorso di crescita dopo gli altri C&C di Zumpano, Corigliano e Lamezia; cui si aggiungono quelli di Potenza, Bari e Lecce». Il Cash&Carry Elefante di Catanzaro si rivolge in particolare al settore Horeca (Hotel, Restaurant e Cafè) ma l'offerta è aperta anche agli alimentaristi e persino a tutti i possessori di partita Iva.