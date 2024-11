Sono passati dieci anni da quando acqua minerale Fontenoce, a seguito della ricerca scientifica condotta nel reparto pediatrico del Policlinico di Messina, è stata dichiarata dal Ministero della Salute (DMS. n. 4123 del 16 dicembre 2013) “acqua minerale indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti”.

Nel 2013, acqua Fontenoce è stata la prima fonte del sud d’Italia a ricevere questo importante riconoscimento e ad imbottigliare in vetro una linea dedicata all’infanzia, per offrire a tutte le famiglie del Sud Italia un prodotto del territorio, sano e sicuro.

Nel 2013, Fontenoce sceglie di creare la linea pediatrica

L’imbottigliamento di acqua Fontenoce inizia nel 2001, nel cuore della Sila, da dove sgorga naturalmente su uno splendido altopiano a 1238 metri di altezza sul livello del mare. Da una sorgente sotterranea, sgorga acqua microbiologicamente pura e leggera, priva di arsenico e sostanze indesiderabili. Si tratta di un lago sotterraneo millenario di granito bianco; questa roccia durissima, dona caratteristiche uniche all’acqua, che vengono apprezzate fin da subito.

La consapevolezza che la sorgente di acqua Fontenoce sia unica, spinge la proprietà a creare, nel 2013, una linea dedicata esclusivamente all’infanzia.

Il primo passaggio è l’avvio della ricerca scientifica presso l’Unità pediatrica dell’ospedale di Messina su neonati, alimentati con latte formulato ricostituito con acqua Fontenoce. Inizia la ricerca, i cui risultati confluiscono nella relazione finale del Professor Barberi, (già Ordinario di Pediatria e neonatologia e direttore di UOC Patologie e terapia intensiva neonatale).

La ricerca scientifica sui neonati

L’uso dell’acqua in ambito pediatrico - fa notare il Professor Barberi - deve rispondere a dei requisiti certamente più severi rispetto a quelli richiesti per l’acqua usata dagli adulti.

Tali requisiti riguardano:

Grado di mineralizzazione; Contenuto di nitrati; Presenza contaminanti sia batteriologici che chimici.

Le acque minerali, grazie ai severi controlli, sono tutte garantite. Ma a far la differenza, spesso sostanziale, tra un’acqua e l’altra sono le caratteristiche fisico-chimiche specifiche di ognuna, che ne costituiscono poi i benefici per l’organismo e per le esigenze dell’infanzia. Pertanto, solo alcune acque possiedono quelle caratteristiche che le rendono consigliabili nell’alimentazione e nell’impiego nei lattanti, neonati e bambini.

Acqua Fontenoce certificazione per alimentazione lattanti

Dalla ricerca scientifica emerge: “La nostra esperienza nell'utilizzo dell'acqua oligominerale “Fontenoce” nell'alimentazione dei neonati a termine e pretermine indica, con un discreto margine di sicurezza, che l'impiego di tale acqua nell'alimentazione infantile non comporti alcun rischio di eccessivo carico salino e di depauperamento delle riserve per i neonati, anche se prematuri o piccoli per età gestazionale”, dichiara il Professor Barberi nelle conclusioni della ricerca scientifica.

“Alla luce delle considerazioni effettuate, si può affermare che l'acqua oligominerale “Fontenoce” risponde a quei requisiti scientifici e igienico normativi, ampiamente documentati in letteratura, che la rendono pienamente indicata nella dieta del neonato, del lattante e del bambino”.

A fronte dei risultati della ricerca scientifica, il Ministero della Salute, con decreto n. 4123 del 16/12/1013 autorizza l’acqua Fontenoce a inserire in etichetta la dicitura: “L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti”.

Linea pediatrica Fontenoce: leggera, pura e sicura

Ieri come oggi, questa importante certificazione attesta le caratteristiche organolettiche uniche di acqua Fontenoce, che può essere usata nella ricostituzione delle fomule lattee, nella preparazione di pappe e altri alimenti per neonati, lattanti e bambini.

Quest’anno sono dieci le candeline che soffieranno i tanti bambini cresciuti con acqua Fontenoce e le tante mamme che si sono affidate a questa oligominerale e alla sua linea pediatrica in vetro per offrire ai loro piccini il massimo della sicurezza.

Infatti, il formato in vetro bianco, di primo utilizzo, da 1 litro è stato studiato appositamente per rispondere nel migliore dei modi alle speciali esigenze dell’infanzia. Le bottiglie di vetro sterili monouso, in cui è protetta l’acqua Fontenoce, mantengono inalterate le sue proprietà chimico-fisiche, quali ad esempio basso residuo fisso, poco sodio, basso contenuto di fluoro e calcio. Inoltre, il vetro impedisce qualsiasi cessione dal contenitore al contenuto. Il tappo con membrana Eva, dall’effetto barriera, ne garantisce la perfetta conservazione.

Fontenoce è un’acqua microbiologicamente pura: sono assenti arsenico e nitriti, con basso contenuto di nitrati (1,6 mg/l). È un’acqua sicura: infatti, ogni sessanta minuti vengono effettuati, da biologi interni, minuziosi controlli qualità alla sorgente, sulla linea e sul prodotto finito. Il lotto di produzione prima di mettersi in viaggio, attende il via libera di tutti i controlli qualità.

Con questa linea, Fontenoce ha voluto dare a tutte le neo-mamme del sud Italia, la sicurezza di un prodotto che sgorga dalle sorgenti del sud Italia, genuino, sicuro e certificato dal Ministero della Salute. Un prodotto apprezzato da moltissime famiglie ormai da ben 10 anni, in vendita nel canale farmaceutico e nei migliori supermercati.