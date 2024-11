Apre i battenti la 22esima edizione di Cibus a Parma manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy. Attesi per questa edizione 60.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e oltre 3.000 brand. Dopo lo strepitoso successo del Vinitaly di Verona la Regione Calabria è presente con oltre 70 aziende che avranno la possibilità di far conoscere al mondo intero le risorse e potenzialità del nostro territorio e per promuovere oltre alle risorse della regione anche giovani talenti.

Alla fiera parmense tra i tanti imprenditori calabresi, presente anche Attilio Fiorillo creatore dell'agenzia AF Rappresentanze diventata punto di riferimento in tutto il centro sud nella produzione del packaging.

L'agenzia nasce nel 2016, bellezza forma e passione sono solo alcuni degli elementi che rappresentano l’AF Rappresentanze. L’AF rappresentanze dà vita ad ogni azienda contribuendo a valorizzare al meglio qualsiasi prodotto realizzando imballaggi e confezioni adatte su misura contribuendo allo sviluppo socio - economico della sua terra e cercando sempre di stare al passo con i tempi studiando nuove tendenze e tecnologie.