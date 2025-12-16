L’Università della Calabria si è allineata ai principali Atenei nazionali nella formazione manageriale per le imprese, grazie alla sua Business School. Con la Unical Business School, infatti, viene offerta un’ampia varietà di corsi di breve, media e lunga durata, grazie ai quali tutte le aziende, dalle PMI alle grandi attività economiche potranno trovare i contenuti adatti a risolvere le proprie esigenze formative.

Nel 2026, l’offerta formativa della Unical Business School prenderà il via alla fine di Febbraio con l’Executive Master in Business Administration, EMBA. L’EMBA è il corso ideale per le imprenditrici e gli imprenditori che desiderino aggiornare il proprio bagaglio di competenze, ma anche per le figure aziendali che non hanno conseguito un titolo di laurea e vogliano potenziare le proprie skill gestionali. L’EMBA rappresenta anche il percorso ideale per accompagnare l’inserimento in azienda delle nuove generazioni.

L’EMBA copre tutte le principali tematiche della gestione aziendale, dalla Pianificazione Strategica al Marketing, dal Controllo di Gestione alle Vendite, dalle Risorse Umane all’Innovazione e alla Finanza Aziendale. Le lezioni si terranno prevalentemente di sabato presso la sede della UBS collocata nel Cubo 3C dell’Unical, nel cuore del Campus di Arcavacata; inoltre alcuni moduli saranno erogati online e collocati nel tardo pomeriggio dei giorni feriali. Tutte le informazioni necessarie sono recuperabili sul sito ufficiale: www.unicalbusinessschool.it.

Ci sono almeno tre motivi per cui scegliere la UBS come partner per lo sviluppo del capitale umano:

1) È l’unica Business School appartenente ad una rinomata Università pubblica nel Sud Italia;

2) I docenti oltre che dall’Unical provengono anche da altri importanti Atenei;

3) I corsi della UBS rilasciano un attestato di partecipazione. Quando digitate Unicalbusinessschool.it - si fa presente in una nota stampa - fate attenzione alle tre “S”… perché l’Unical Business School è tre volte “S”peciale.