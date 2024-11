Il Liquorificio 1864, nuova compagine Regina-Marcelletti che dal 2005 ha portato in auge i marchi della medesima azienda (fino al 2019 negli albi registrata come Bosco Liquori), vanta il prestigio di produrre e distribuire prodotti della tradizione calabrese dal 1864, come Anice e Sambuca Bosco e Amaro Silano, il più antico amaro di Calabria.

Negli ultimi anni l’azienda si è spinta in tante attività di field marketing con una serie di eventi dedicati ai consumatori, particolarmente nel periodo estivo.

Il Liquorificio, infatti, punta su un mix di strumenti imperniato su innovazione e qualità: dal design dei prodotti come l’ormai inconfondibile bottiglia di Amaro Silano al posizionamento, alla strategia di comunicazione, alle campagne ATL ma anche a quelle social e digital che parlano ad un pubblico trasversale, giovane e meno giovane, soprattutto a tutti quelli che preferiscono l’avventura al divano, a coloro che amano vivere e bere fuori dal convenzionale, a tutti i Fuori dal Branco!

Ma lo fa specialmente coinvolgendo i consumatori nel mondo Amaro Silano: un universo fatto di persone, grandi eventi sportivi, musicali ed artistici, unici per concept e cura dei dettagli.

Numerosi sono le occasioni presidiate su tutto il territorio nazionale, ma l’azienda ci tiene a rivolgere particolare attenzione a quegli eventi che in Calabria attirano spettatori da ogni dove, in location mozzafiato che solo questo territorio può offrire. Reduci dai recentissimi “Concerti sul lago Cecita” e Mood Summer, eventi in cui Amaro e Rosso Silano, l’aperitivo Fuori dal Branco, sono parte integrante della scenografia come partner di Be-Alternative.

Luoghi ed eventi esclusivi che lasciano il segno nella memoria di migliaia di consumatori. Come le gare di nuoto con AQA, tra Lorica, Isola di Dino e Le Castella, piuttosto che il “Somewhere” a Torre Marrana nella cornice di Ricadi, sullo sfondo di Capo Vaticano.

Questa sera è la volta di un altro evento particolarmente insolito, realizzato sul pontile del porto di Vibo Valentia. Party al porto dell’11 agosto 2023 infatti è un’occasione creata in collaborazione con Marina Azzurra per offrire un momento di aggregazione davanti un buon drink, godendosi il tramonto visto dal molo. La cornice delle imbarcazioni e il sole che scende il mare, sono lo scenario che accompagnerà un allestimento tra pontile e spiaggia della via Emilia di Vibo Valentia, con musica, bar, area relax e intrattenimento già dalle 18:00.

Il tour poi riprenderà con una serie di puntate su lidi e piazze calabresi, milanesi e anche nella capitale, di fianco al partner made in Calabria Mi’ndujo, per tutto il resto dell’estate, per proseguire poi in momenti imperdibili durante le occasioni di maggior rilievo anche durante la stagione invernale tra Aspromonte, Sila, Pollino fino ad arrivare a Livigno.

Tutte occasioni da non perdere per bere un Amaro Silano sotto zero, un bicchiere della Sambuca Bosco (la migliore al mondo per gli WLA del 2021) o l’aperitivo alcolicoready to drink Rosso Silano, insieme a tutte le migliori creazioni di mixologyideate dai nostri bartender.