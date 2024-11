È finalmente attivo anche nel basso Jonio catanzarese il nuovo servizio di Odontoiatria con regime di ricovero in day-surgery e one-day-surgery in anestesista generale al Poliambulatorio San Moscati di Satriano Marina. Una risposta terapeutica concreta, segno della capacità territoriale di presa in carico di pazienti non collaboranti.

Ma non solo, il nuovo servizio va anche nella direzione di assistenza specialistica nei confronti dei soggetti fragili che proprio per le loro patologie non possono sottoporsi a interventi odontoiatrici come si fa comunemente all’interno di uno studio dentistico, richiedendo invece in questo caso di essere seguiti all’interno di una struttura sanitaria con regime di ricovero che può essere nella stessa giornata (day-surgery) e nelle 24 ore (one-day-surgery), in anestesia generale o in sedazione cosciente. Il tutto eseguito da una equipe di professionisti altamente qualificati.

Ad accedere a questo tipo di servizi potranno essere anche pazienti non collaboranti, come ad esempio quelli in età pediatrica oppure gli odontofobici, cioè coloro che non rimandano o non si sottopongono ad interventi odontoiatrici per pura paura. Ora potranno farlo in anestesia generale. Il nuovo servizio al Psm di Satriano comprende, oltre alla Odontoiatria, anche la Chirurgia maxillofacciale.