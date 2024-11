Il mondo del vino guarda con sempre maggiore attenzione all’enoturismo e a tutte le attività di ristorazione comunque collegate ai valori dell’esperienza culturale, dell’identità, della conoscenza approfondita del territorio. Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00, si inaugura a Torre Melissa (Crotone) la Cantinetta Capoano: ristorante, wine bar, enoteca.

Un nuovo concept che parla appunto di vino e di territorio. La Cantinetta Capoano sarà allocata all’interno dell’Hotel Napoleon, situato sulla Statale Jonica 106, nel territorio di Torre Melissa. La locandina di presentazione dell’evento non lascia adito a dubbi: “Scopri l’enoturismo in Calabria. Un viaggio fra sapori e tradizioni”.

L’azienda Baroni Capoano di Cirò Marina, l’area della Calabria che dà vita al Cirò Dop e che rappresenta il più vasto comprensorio vitato della regione, è specializzata nella produzione di vini di qualità: le uve delle proprie vigne vengono lavorate nella cantina che dista solo pochi minuti dal sito in cui nasce la proposta enoturistica che verrà inaugurata giorno 14 giugno.

Massimiliano Capoano ci crede tanto, nella convinzione che gli appassionati di enoturismo siano in crescita sia in Italia sia all’estero. I vini della Capoano verranno ovviamente degustati assieme a prodotti tipici del territorio, tra ottimi salumi, formaggi, conserve e specialità varie della tradizione calabra. L’ospitalità è nel dna della nobile stirpe dei Capoano: l’antica famiglia può vantare, infatti, da oltre tredici secoli, illustri personaggi nel campo scientifico, storico, giuridico, artistico ed ecclesiastico, spesso legati a una passione vinicola che è altrettanto antica per deliziare il proprio palato e quello dei propri commensali. Coloro i quali verranno attratti dall’idea di conoscere l’area vitivinicola del Cirò, nonché i suoi tesori storico-archeologici, disporranno pertanto di un’ampia proposta proveniente dai Baroni Capoano: cantina con suggestiva bottaia, vigneti che si affacciano sul Mar Jonio, cantinetta e ristorante, ricettività alberghiera. E soprattutto la passione, l’entusiasmo e la competenza di Massimiliano Capoano e dei suoi collaboratori.