Il Fondo TecSTEP e l’Avviso aprono la strada della modernità, potenziando le filiere industriali e creando sul territorio occupazione qualificata. Con due iniziative rivolte alle imprese, la Regione consente investimenti per milioni di euro nel digitale avanzato, nel deep tech e nel green

Calabria territorio di modernità e innovazione: non è più soltanto una prospettiva per il futuro ma una realtà. Parallelamente alle iniziative messe in campo attraverso il Programma Regionale (PR) Calabria FESR FSE+ 2021-2027, un ruolo importante per consolidare l’autonomia d’azione è affidato alla Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa (STEP), un passo cruciale in avanti che l’Unione ha compiuto a sostegno degli investimenti nel digitale avanzato, nel deep tech e nel green, con lo scopo di rafforzare la sovranità della Calabria e dell’Europa in un momento storico complesso.

Proprio in virtù di sviluppare tecnologie ad alto impatto, potenziare le filiere industriali e creare in Calabria occupazione qualificata, la regione è tra le prime cinque ad avere recepito STEP e ad avere rimodulato le risorse inserendo nel suddetto PR due nuovi Obiettivi Specifici (OS 1.6 e OS 2.9).

A fronte di una imponente dotazione d’insieme di quasi 265 milioni di euro, sono attualmente attivi due strumenti, uno per finanziamenti agevolati ed uno con contributi a fondo perduto: il Fondo “Tecnologie STEP” (TecSTEP) e l’Avviso STEP Calabria rivolti alle imprese per sviluppare tecnologie critiche nella competitività su larga scala.

La prima iniziativa della Regione Calabria sulla Piattaforma STEP è il Fondo TecSTEP, strumento finanziario che stimola il consolidamento di poli industriali di eccellenza già presenti in regione, sostenendone gli investimenti innovativi di frontiera e che attrae, nel contempo, imprese innovative da altri contesti. La dotazione complessiva del Fondo STEP è di 100 milioni di euro e prevede un sostegno in parte mediante prestiti da rimborsare e in parte con contributo a fondo perduto.

Le tecnologie deep tech – ambiti-chiave del Fondo STEP - si basano su scoperte scientifiche che hanno il potenziale di trasformare settori industriali e la vita della società. Sono, in sintesi, applicazioni in campo di intelligenza artificiale, nuovi materiali, quantum computing, robotica avanzata, eccetera. Hanno un impatto nelle dinamiche del quotidiano in quanto soluzioni digitali innovative applicate a settori come logistica, sicurezza, sanità (ovvero controllo dei dati sanitari, riduzione delle crisi ospedaliere), ed ancora al settore dell’agricoltura (con le previsioni climatiche), al settore alimentare e altri mercati di sbocco.

Ulteriore opportunità di crescita, è rappresentata dall’Avviso STEP Calabria con una dotazione d’insieme di 80 milioni di euro. I beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione. In questo caso, sono previsti aiuti nella forma di contributi a fondo perduto per sostenere investimenti produttivi ed attività di sviluppo sperimentale (ed eventuale ricerca industriale) nei settori delle tecnologie digitali e dell’innovazione delle tecnologie deep tech, nonché nelle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Oltre alla fabbricazione di tecnologie critiche, gli interventi ritenuti prioritari riguardano le filiere specializzate in aree che vanno ad incidere fortemente sulla qualità della vita dei cittadini, quali la mitigazione dei rischi naturali, la salute, l’adattamento e predizione dei cambiamenti climatici, la depurazione delle acque ed ottimizzazione della risorse idriche, la sostenibilità delle produzioni agricole ed alimentari, la protezione e sicurezza dei dati di privati e pubbliche amministrazioni. Sia il regolamento del Fondo TecSTEP sia quello dell’Avviso STEP si trovano sul portale Calabria Europa, dove è possibile consultare tutti i fondi regionali e comunitari nei diversi settori di interesse. Un territorio già sbarcato nel futuro: è la Calabria “punta d’Europa” che traccia la strada.