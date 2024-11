L’analisi e la gestione intelligente dei flussi energetici, in casa, in azienda e nei grandi impianti industriali, le possibilità e capacità di risparmio e, in ultima analisi, la sempre maggiore sostenibilità ambientale di impianti produttivi e comunità territoriali si confermano le chiavi di lettura del posizionamento distintivo e competitivo di Omnia è, da oltre 20 anni, tra le società più innovative e leader nel mercato energetico del Sud Italia. Ed è in questa cornice e in questo percorso ormai consolidato di attenzione ai contenuti, ai metodi e alle

«É dal suo esordio nel mercato energetico che Omnia fa la differenza – spiega l’Amministratore delegato Vincenzo D’Agostino – inoltre ha la capacità di far preferire soluzioni di risparmio e guadagno complessivo per il Pianeta e per tutti che risiede il valore aggiunto della nostra visione pedagogica e missione d’impresa autenticamente calabrese. Perché – chiosa – è dal basso che parte e si vince la vera sfida per la eco-sostenibilità. Vogliamo incoraggiare e premiare – prosegue l’AD – le famiglie più virtuose, quelle che adottano cioè comportamenti indirizzati al risparmio dei consumi. E quindi rimborsiamo di 10 centesimi di euro per ogni Kilowattora (kWh) e Standard metro cubo (Smc) risparmiato sul consumo annuale direttamente in bolletta».

Per partecipare all’iniziativa e usufruire del bonus è necessario essere cliente Omnia è attivando la fornitura sia di luce che di gas. Il bonus prevede il rimborso fino al 20% dei kWh e Smc risparmiati rispetto ai consumi dell’anno precedente. – Il prezzo più conveniente. Consulente dedicato. Nessun costo di attivazione. Eventuale addebito diretto in conto corrente. Energia prodotta da fonti rinnovabili. Sono, queste, le coordinate dell’esperienza con sede a Zumpano, in provincia di Cosenza.