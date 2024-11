Tutto è pronto per la prima edizione del “Christmas Port Village” al Porto di Tropea. Il tutto nasce dall’idea della nuova direzione dello scalo che intende elevare l’idea del porto turistico come un luogo adatto non solo al periodo estivo, ma che possa essere sfruttato tutto l’anno con eventi culturali, artistici che creino aggregazione ed incontro per scambi interculturali. «Il porto di Tropea è un gioiello posto di fronte alle isole Eolie. Ho in programma un piano di investimenti volto a farlo diventare una infrastruttura con servizi di eccellenza» - queste le parole del dottor Di Salvo, nuovo amministratore delegato.



L’obiettivo è creare un percorso che si snoda all’interno delle vie del porto, per creare maggiore coinvolgimento e interagire in pieno con il territorio circostante. Quattro week-end che desiderano celebrare il Natale con spettacoli da strada, mercatini, alberi di Natale, presepe e intrattenimento vario. L’idea è di presentare un progetto articolato che affondi le sue radici su vari aspetti come cultura, tradizione e arte e che possa coinvolgere grandi e piccini per i quali verrà allestita anche la tanto richiesta casa di Babbo Natale. Un progetto/evento insomma che tende ad aggregare e stupire. Una location del tutto nuova per iniziative del genere ma che trova il suo fascino quando il mare riflettendo i colori delle luminarie riscalderà anche il freddo invernale di dicembre.



Il Club Velico Tropea presenterà nei suoi locali "La Natività del Porto di Tropea", una mostra di presepi le cui vendite andranno in beneficenza per la “Missione Madagascar”. All'esterno, nello specchio d'acqua della rotonda, verrà allestita una barca tipica dei pescatori tropeani con luminarie e mestieri dati dalla Cooperativa Pescatori di Tropea. Un trenino darà la possibilità di godere in pieno del fascino del Natale a Tropea. Durante i mercatini sarà sempre presente l’intrattenimento per i bambini con la casa di Babbo Natale, il teatro delle marionette e uno spettacolo di magia. Le domeniche, invece, si susseguiranno spettacoli vari tra il cabaret di Tonino Pironaci (giorno 15) , il coro gospel, Rino Napoli & the swing Orchestra.

Per l'occasione le attività Marina Yacht Club Tropea e Ristorante 3Nodi rimarranno aperte durante le serate del fine settimana, entrambe apriranno le loro porte a tutti, con aperitivi e cene che celebreranno la semplicità della tradizione con su misura per l'evento, il tutto accompagnato da musica e karaoke in una cornice di familiare festività.



Il programma sarà sempre consultabile sulla pagina Facebook ufficiale del Porto di Tropea (https://www.facebook.com/PortoDiTropea/) e sul sito www.portoditropea.it.