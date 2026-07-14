Presentato nella nuova drink list del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, il drink unisce Amaro De Luca, miele piccantino, bergamotto e tè Earl Grey in una ricetta pensata per essere gustata sia fredda che calda

Nel panorama della mixology contemporanea, un grande cocktail non si limita a essere una miscela ben eseguita di ingredienti. Nasce da un'idea, da una storia e dalla capacità di trasformare aromi, sapori e tradizioni in un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Dietro ogni ricetta ben costruita si cela una ricerca fatta di equilibrio, tecnica e creatività, ma anche il desiderio di evocare emozioni, ricordi e legami con il territorio.

È proprio quando la miscelazione riesce a superare il semplice gesto del bere che un cocktail acquista una propria identità, diventando qualcosa di più di una bevanda.

Come Thè appartiene a questa categoria. Un drink originale che racchiude alcuni dei sapori più autentici della Calabria e li trasforma in un'esperienza capace di accompagnare l'ospite durante tutto l'anno, cambiando veste ma conservando la propria identità.

Il nome richiama una frase semplice e immediata: "Come te non c'è nessuno". Una dichiarazione che diventa il filo conduttore di una ricetta pensata per distinguersi attraverso equilibrio, carattere e personalità.

Alla base troviamo l'Amaro De Luca, ottenuto dall'infusione di erbe e radici aromatiche calabresi, con note di arancio amaro, china e sfumature speziate che ne definiscono il profilo gustativo. Un prodotto che racconta la tradizione liquoristica della regione e che rappresenta il cuore del cocktail.

Accanto all'amaro troviamo il miele piccantino De Luca, il thè Earl Grey, la spremuta di limone e il bergotto, bevanda tipica al bergamotto che aggiunge freschezza e intensità aromatica. Il risultato è un drink che gioca sull'incontro tra note agrumate, sfumature erbacee, dolcezza e una leggera speziatura finale.

La particolarità di Come Thè è la sua doppia anima.

Nella versione estiva viene servito con ghiaccio, trasformandosi in un cocktail fresco, dissetante e sorprendentemente tonico. Le erbe dell'Amaro De Luca, unite alla vivacità del limone e alle caratteristiche aromatiche del bergamotto, regalano una bevuta piacevole e rinfrescante, ideale per accompagnare le giornate più calde.

Con l'arrivo della stagione fredda, invece, il drink può essere reinterpretato e servito caldo. In questa versione emergono con maggiore intensità le note balsamiche e speziate dell'amaro, mentre il miele piccante avvolge il palato con una sensazione confortante che richiama le antiche preparazioni della tradizione erboristica. Gli amari a base di erbe aromatiche sono infatti storicamente legati alla cultura digestiva italiana e alla valorizzazione delle proprietà aromatiche delle botaniche utilizzate nella loro produzione.

È proprio questa versatilità a rendere Come Thè un cocktail unico: fresco e vibrante in estate, caldo e avvolgente in inverno.

Più che un semplice drink, è un racconto liquido del territorio calabrese. Un incontro tra agrumi, erbe aromatiche, tradizione e innovazione, pensato per chi ama lasciarsi sorprendere da sapori autentici e fuori dagli schemi.

Perché, proprio come suggerisce il suo nome, Come Thè non c'è nessuno.

Dove puoi provarlo? Al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, che inaugura la bella stagione con una nuova drink list d'autore ispirata ai colori, ai profumi e alle atmosfere dell'estate. Un invito a vivere il mare con leggerezza, concedendosi il piacere di un aperitivo al tramonto o di un dopocena in cui il divertimento si intreccia con la libertà e il ritmo della stagione più attesa dell'anno.