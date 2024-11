Domenica 6 agosto l'inaugurazione di Villa Perara con una cena e una serata di gala a bordo piscina con la straordinaria partecipazione di Umberto Smaila e la sua band. Sarà un’occasione importante per conoscere e visitare la location per tantissime coppie di futuri sposi.

Per l’occasione un Dinner & Show imperdibile con anche un importante défilé di moda dedicato agli sposi e tantissime novità per le coppie che sono in procinto di organizzare il loro grande evento.

Villa Perara è la location acquistata dalla mente visionaria di Deborah Valente, fondatrice del gruppo Valentour, che ha deciso di rivoluzionare e rendere più ambizioso il mondo dei ricevimenti in Calabria, grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo dell’ospitalità.

La mission della struttura è quella di regalare momenti unici e indimenticabili a tutti gli sposi ed i clienti che la sceglieranno. La ricerca di materie prime, utilizzate dalla brigata di Cucina per creare autentiche prelibatezze di Alta Cucina Tradizionale saranno un mondo da scoprire e ammirare.

Il Parco di Villa Perara, inoltre, si trova in una posizione sorprendentemente strategica, a pochi km da Tropea e gode di un panorama mozzafiato in tutte le ore della giornata e sarà impossibile non innamorarsi.

Bella, elegante, ricercata e di tendenza, Villa Perara è la location in cui gli eventi si trasformeranno in ricordi indimenticabili.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro posto al Grand Galà in Villa di domenica 6 agosto con il dinner & show, in cui sarà presente Umberto Smaila e la sua band, contattate la struttura tramite mail all’indirizzo info@valentour.it oppure chiamare al numero 351. 57.09.522.

Sarà una serata ricca di colpi di scena.