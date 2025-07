Gli alloggi sono rivolti a persone con difficoltà a rimanere nella propria abitazione originaria, bisognose di un sostegno in un contesto organizzato, atto a garantire elevati livelli di protezione e supporto

Le Residenze PA.RI.SAN. rappresentano una soluzione abitativa, costituita da appartamenti e spazio comune, che permettano di vivere autonomamente i propri ritmi di vita in modo attivo e stimolante, in un contesto accogliente e sicuro, grazie ai supporti e ai servizi forniti.

È una iniziativa che rientra nel processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la vita delle persone che invecchiano, secondo i parametri previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella definizione di invecchiamento attivo (active ageing). Nelle Residenze Parisan questo processo è solo uno strumento di prevenzione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento in salute (healthy ageing).

Gli alloggi sono rivolti a persone che avrebbero difficoltà a rimanere nella propria abitazione originaria perché, ad esempio, vivono soli o non hanno reti parentali/sociali di supporto che possano aiutarli a vivere nella propria abitazione. Tali persone possono ricevere sostegno in un contesto organizzato, atto a garantire elevati livelli di protezione e supporto.

Gli alloggi garantiscono il comfort di uno spazio privato, pur avendo l’opportunità di socializzare grazie agli spazi comuni, così garantendo il perfetto equilibrio tra autonomia e interazione.

Gli alloggi offrono il supporto di servizi dedicati, quali ristorazione, lavanderia, manutenzione e pulizia degli spazi privati e comuni, portineria e sorveglianza attiva, con sistemi id monitoraggio che assicurano interventi in caso di necessità. I residenti, quindi, possono godere di un ambiente sempre ordinato e curato, senza preoccuparsi di incombenze domestiche.

In particolare, il servizio portineria h24 consente di ricevere svariati servizi, quali la ricezione e inoltro di corrispondenza, curare i rapporti con il medico curante, prenotare visite specialiste o ritirare referti.

Servizio di sorveglianza attiva

Il Servizio di sorveglianza attiva viene offerto mediante l’Assistenza domiciliare Integrata di PA.RI.SAN. S.r.l. che permette, grazi a tecnologie all’avanguardia e alla teleassistenza, di rilevare comportamenti insoliti (cadute, malessere, mancato risveglio al mattino, mancato rientro in appartamento, docce o permanenze in bagno troppo lunghe, ecc.), oltre che monitorare gli indicatori di vita (sonno, igiene, pasti, servizi igienici) e i parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, glicemia, ecc.), mantenendo la propria indipendenza e beneficiando di una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In un ambiente sicuro e accogliente è possibile riscoprire la gioia di dedicarsi a nuove passioni, stringere amicizie o semplicemente godere di momenti di relax, in perfetto equilibrio tra privacy e socialità.

L’assistenza domiciliare PA.RI.SAN., su richiesta, assicura anche i servizi di Telemedicina quali: Televisita, Teleconsulto/Teleconsulenza, Teleassistenza, Telemonitoraggio e Telecontrollo, per pazienti con patologie respiratorie, cardiache, oncologiche, neurologiche e nel diabete

Caratteristiche delle Residenze Parisan

Gli alloggi si trovano in Catanzaro, in Via Buccarelli n. 30, al centro della Città.

Ogni alloggio, mini-appartamento, è composto da: stanza da letto, soggiorno, cucina e bagno.

Tutti gli appartamenti sono muniti di dispositivo di chiamata di emergenza e telefono, in modo da garantire adeguata risposta di intervento per tutte le 24 ore giornaliere per tutti i giorni dell’anno.

Ai fini della sicurezza, negli accessi e negli spazi comuni è previsto un sistema di videosorveglianza mentre l’alloggio è dotato di sistemi domotici per il controllo delle principali attività di vita quotidiana.

Utenza

Gli alloggi si caratterizzano come unità d’offerta assistita a persone che avrebbero difficoltà a rimanere nella propria abitazione originaria per mancanza o rarefazione di reti familiari o residuali, diminuzione dell’autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentali, condizioni di solitudine.

È esclusa l’accoglienza di persone non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-sanitaria continua che trovano allocazione nella rete di unità d’offerta socio-sanitaria.

Prestazioni Alberghiere

Comprendono anche colazione, pranzo e cena. Ogni mattina verrà consegnato un menu dal quale scegliere tra le varie proposte formulate.

Prestazioni sociali, assistenziali e infermieristiche

Eventuali richieste di prestazioni sociali, assistenziali o infermieristiche, nei casi di utenti che necessitano per periodi transitori di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, le stesse potranno essere richieste ed effettuate dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata di PA.RI.SAN.srl, accreditato con il SSR.

Retta

L’importo della retta differisce in funzione dei servizi di sorveglianza attiva che saranno richiesti.