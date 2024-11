Elisir Borsci S. Marzano sarà protagonista alla 44° edizione di SIGEP, The Dolce World Expo, il Salone Internazionale e professionale più importante al mondo dedicato a Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. L’appuntamento sarà dal 21 al 25 gennaio, nello stand Borsci presso la Hall Sud Stand 050, dove il team dell’azienda accoglierà i visitatori e presenterà la sua gamma di prodotti.

Ad affiancare lo storico team del Gruppo quest’anno sarà presente Roberto Lippolis, al suo primo esordio pubblico in qualità di Responsabile dello stabilimento Borsci.

Dunque, un altro nuovo ingresso in casa Caffo che costituisce un nuovo step nel percorso di crescita del brand Elisir Borsci S. Marzano.

“Sono molti i nuovi progetti che si stanno delineando a sostegno del brand – afferma Roberto Lippolis – che, come è noto, è il più antico liquore del Sud ancora in commercio. Negli ultimi anni, dopo l’acquisto da parte del Gruppo Caffo, ha fatto registrare una crescita significativa sia in Italia sia nei più importanti paesi esteri: Europa, USA, Giappone, Australia, forte di una domanda che sempre più ne apprezza gusto e versatilità”.

“Il liquore infatti – prosegue Lippolis – è unico per la sua versatilità e apprezzato per il suo gusto inconfondibile, come ingrediente ideale in pasticceria, con il gelato, o nel caffè, bevuto liscio o nei cocktail. Un vero “asso nella manica” a disposizione di una vasta platea di professionisti, pastry chef, maestri gelatai, barmen, chef, industrie dolciarie, e dei consumatori, cuoche e cuochi di casa”.

Elisir Borsci S. Marzano parteciperà in veste di ‘ingrediente’ alla Coppa del Mondo di Gelateria, una competizione di alto prestigio i cui protagonisti lo utilizzeranno in alcune delle sfide.

Insieme all’ Elisir Borsci S. Marzano, anche la versione Riserva del 180° Anniversario, una special edition a base alcolica di 45 gradi, un liquore da gustare a piccoli sorsi assaporando fra gli altri uno dei sui ingredienti principali, il rhum ricavato esclusivamente dalla fermentazione del puro succo di canna da zucchero, invecchiato per almeno otto anni in fusti di rovere che gli conferisce un gusto più morbido, fruttato e aromatico che lo rende un liquore importante ottimo a fine pasto o da meditazione. E gli altri prodotti iconici del Gruppo: Vecchio Amaro del Capo, e Vecchio Amaro Red Hot Edition al peperoncino di Calabria, insieme al Liquorice, l’originale liquore calabrese di pura liquirizia D.O.P. apprezzato per il suo gusto unico, anch’esso utilizzato in pasticceria per raffinate produzioni dolciarie ed il Limoncino Portofino della linea Santa Maria al Monte, altre delizie per il palato come le praline Bon Borsci, le liquirizie Caffo e Taitù prodotte in Calabria dalla migliore radice DOP con estrazione naturale, insieme ad altri distillati prodotti nello stabilimento di Taranto che sarà al centro di novità nel prossimo futuro.

“Sono molto entusiasta – continua Lippolis – di questo incarico e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo sempre più importante e prestigioso. Sono affascinato dalla cura e dalla passione estrema che Nuccio e Pippo Caffo profondono, nel condurre la propria azienda. Sono veri distillatori, qui la distillazione aromatica delle erbe e degli ingredienti di qualità, coniuga attenzione artigianale e rispetto della tradizione con innovazione tecnologica”.

“Gruppo Caffo 1915 prosegue i suoi programmi di sviluppo con l’inserimento di nuove risorse – spiega Nuccio Caffo Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915 – Roberto Lippolis è un professionista che coniuga una vasta esperienza professionale nel settore della liquoristica con quella nel settore dei prodotti per pasticceria e gelateria. Col suo contributo daremo corso a progetti di diversificazione che contemplano lo stabilimento di Taranto come il polo di sviluppo di nuovi prodotti dedicati al mondo della pasticceria. Ci accingiamo, infatti a fare importanti investimenti di ristrutturazione e diversificazione per la realizzazione di nuove aree produttive che consentiranno anche l’assunzione di altro personale con l’obiettivo di realizzare un innovativo polo produttivo”.

“La partecipazione al Sigep è certamente un appuntamento imprescindibile, una scelta determinata dalla volontà di essere sempre più protagonisti anche nel mondo delle pasticcerie e gelaterie. Ho sempre creduto in questo prodotto che rappresenta la tradizione liquoristica italiana da oltre 180 anni; quindi, sono orgoglio di averne salvato la storia riportandolo di nuovo sul mercato a livello nazionale e internazionale. Sono sicuro che, con il lavoro del nostro staff commerciale ed il giusto marketing, riusciremo a riportare l’Elisir Borsci S. Marzano in tutto il mondo dolciario, soprattutto nelle gelaterie dove sicuramente non può mancare il gelato “affogato” all’Elisir Borsci S. Marzano”, conclude Nuccio Caffo.