EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, è un'iniziativa istituita dalla Commissione Europea nel 1994 e coordinata dall'Autorità Europea del Lavoro per favorire una maggiore mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea e degli altri paesi partecipanti. Coinvolge una vasta gamma di attori, tra cui centri pubblici per l'impiego, sindacati, organizzazioni datoriali e istituzioni pubbliche.

In Italia, l'Ufficio di coordinamento nazionale della rete EURES ha sede presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e conta attualmente su una rete di oltre 70 consulenti e circa 400 assistenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. In Calabria la rete ed il servizio EURES sono coordinate dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria.

EURES si rivolge sia a persone in cerca di lavoro che desiderano trasferirsi in un altro paese europeo, sia a datori di lavoro che intendono assumere personale proveniente da altri paesi europei.

Il servizio offerto da EURES è completamente gratuito e pubblico e comprende una serie di supporti, tra cui informazioni, consulenza, orientamento e reclutamento. In particolare, fornisce informazioni dettagliate sulle opportunità di lavoro nei vari paesi dell'UE, sulle condizioni di vita e lavoro, nonché sulla sicurezza sociale. Inoltre, offre assistenza nella redazione di curriculum vitae e domande di lavoro, e facilita il matching tra offerte e domande di lavoro attraverso il portale EURES.

EURES organizza anche eventi di reclutamento online tramite la piattaforma delle Giornate Europee del Lavoro (European Online Job Day - EOJD), e fornisce supporto specifico a lavoratori frontalieri e datori di lavoro nelle regioni transfrontaliere, nonché a gruppi specifici nei programmi di mobilità occupazionale mirati.

Per maggiori informazioni e per accedere ai servizi offerti da EURES, è possibile visitare la sezione dedicata nel portale della Regione Calabria all'indirizzo: https://tinyurl.com/eejb6tsp