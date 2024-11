Il prossimo 30 giugno, Roberto Gallo, proprietario del Riva Restaurant & Lounge Bar, riceverà il titolo di Connetable per la Calabria

Ci siamo! L’evento più chic del 2023 è alle porte! È tutto pronto per il Grand Chapitre d’Italia, l’evento organizzato dalla prestigiosa Confrèrie Du Sabre D’Or.

Il Riva Restaurant & Lounge Bar, con la sua forte attenzione alla qualità e all’eleganza, sarà la sede di un evento simbolo della raffinatezza degli Sciabolatori di Francia e dello champagne.

Venerdì 30 giugno alle ore 20.00, sciabolatori da tutto il mondo saranno ospiti di Roberto Gallo, titolare del Riva, e presiederanno una cerimonia solenne per il conferimento del titolo di Connetable per la regione Calabria e la nomina di sette nuovi Chavalier.

Dopo il riconoscimento del Riva Restaurant come Caveau du Sabrage avvenuto lo scorso anno, è motivo di molto orgoglio per Roberto Gallo ricevere la nomina di Connetable della Regione Calabria. Il suo forte impegno nel promuovere le eccellenze francesi, attraverso la contaminazione con i prodotti del territorio e l'organizzazione di eventi formativi, lo ha reso meritevole di un prestigioso titolo che gli consentirà di nominare nuovi chavalier e approvare l’apertura di nuovi caveau.

A presiedere la cerimonia il Vice Presidente e Gran Cancelliere Mr. Ludovic Giard, accompagnato da eminenti ospiti da tutto il mondo tra cui il Maître Argentier Mr. Nicolas Lemoine, il Maître Des Ambassades Mr. Philippe Brugnon, il governatore degli Stati Uniti mr. Philippe Milgrom, il governatore dell’Asia Mr.

Hernri Wilder, l’ambasciatore per l’Inghilterra Mr. Justin Rhodes, l’ambasciatore per l’Italia Mr. Edi Dalla Sala, e altri invitati d’eccezione tra cui i membri della Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, le cui vetture saranno visibili nel parcheggio del locale per tutta la durata dell’evento.

Il Riva Restaurant ha aggiunto il suo tocco di eleganza e spettacolarità all’evento: la cerimonia si svolgerà in un palco realizzato nella suggestiva terrazza fronte mare. Durante la nomina dei Chavalier e del Connetable, gli ospiti, assisteranno anche ai meravigliosi colori del calar del sole che solo la Riviera dei Tramonti può offrire.

A seguire, alle ore 21:00, il Gran Galà a bordo piscina. Una cena royale a base di Champagne Charles Mignon, preparata appositamente per l’occasione dalla cucina contemporanea di pesce del Riva, nella splendida cornice creata dal riflesso del chiaro di luna sulla piscina e dall’odore della brezza marina.

Successivamente alla cena, lo Show sotto le Stelle: ballerini, cantanti e musicisti si esibiranno dal vivo per intrattenere i presenti e regalare loro tutte le emozioni della musica live. Nei giorni successivi, membri della confraternita e ospiti d’eccezione potranno rilassarsi a bordo di uno yatch ormeggiato di fronte il Riva. Sono previste escursioni a Capo Vaticano e Champagne per allietare e divertire i partecipanti per tutto il weekend.