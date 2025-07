Un’intera giornata di mare, gusto e benessere, senza costi aggiuntivi. Succede a Falerna Marina, dove il rinomato Riva Restaurant rinnova la sua proposta estiva e conquista i clienti con un’idea semplice e raffinata: chi prenota un pranzo o un aperitivo al ristorante avrà accesso gratuito alla spiaggia attrezzata e alla piscina del Rivale Beach Club.

Affacciato sulla costa tirrenica calabrese, il Rivale Beach Club è una piccola oasi di stile ed esclusività. Con un ombrellone e due lettini riservati per ogni cliente del ristorante, l’esperienza gastronomica si estende naturalmente a un'intera giornata di relax fronte mare.

Non solo spiaggia: anche piscina e comfort su misura

Incluso nel pacchetto, anche l’accesso alla splendida piscina d’acqua dolce, ideale per rinfrescarsi prima o dopo il pasto. Il tutto in un contesto curato nei minimi dettagli, dove l’atmosfera è pensata per favorire il benessere.

Menù leggero, prezzi accessibili

Per il pranzo, il Riva Light Lunch propone piatti freschi, equilibrati e gustosi, perfetti per le giornate estive. Con portate a partire da 9 euro, il menù è pensato per soddisfare ogni esigenza, anche quella di famiglie con bambini e giovani in cerca di qualità e leggerezza.

Per chi vuole di più: le opzioni premium

Chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva può scegliere tra due formule:

Gazebo privato in piscina: un angolo riservato con chaise longue o letto matrimoniale vista mare, perfetto per coppie, famiglie o gruppi.

Ombrelloni king size in spiaggia: copertura extra-large, lettini ergonomici XXL e posizione privilegiata vicino alla battigia.

Entrambe le soluzioni includono servizio cibi e bevande direttamente alla postazione, per vivere la giornata senza pensieri.

Ma c’è di più: il costo di accesso ai servizi premium non è perso, anzi si trasforma in un credito da utilizzare nei servizi Riva. Un pranzo con la scelta delle portate che si preferiscono, cocktails rinfrescanti, aperitivo al tramonto: la libertà di scegliere come vivere il proprio momento di piacere, con la qualità e l’eleganza firmate Riva.

Un invito al piacere dell’estate

Al Riva ogni dettaglio, dalla cucina all’ospitalità, è pensato per trasformare una giornata qualunque in un momento da ricordare. Un invito a riscoprire il piacere delle cose belle, tra mare, gusto e accoglienza calabrese.