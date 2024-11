Ferragosto è in arrivo e il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna è pronto a regalare, ancora una volta, l’equilibrio perfetto tra gusto, relax e raffinatezza. Una degustazione dedicata e il menù a la carte saranno i protagonisti della giornata simbolo dell’estate.

La degustazione di Ferragosto è stata pensata per offrire un’esperienza irripetibile: ogni piatto è una continua crescita di gusto ed emozione per il palato. Sarà disponibile sia a pranzo che a cena, per garantire, ad un numero maggiore di ospiti, di provare le 7 portate di cucina contemporanea di pesce pensate per questo evento.

Accanto alla degustazione, il Menù a la carte sempre disponibile, garantisce la libertà di poter provare il piatto che è più affine al proprio gusto. Il menù, rinnovato periodicamente, sarà arricchito da 4 nuovi piatti, per chi è sempre in cerca di nuovi e raffinati sapori:

Scilatelli alle vongole in salsa verace con aglio nero

Risottino al foie fras con anguilla sfumata allo Champagne

Tonnarelli alle vongole e Chardonnay

Cozze crunch con tripla panura su ricottina fresca al lime

Le bollicine sono da sempre icona di eleganza e di allegria ed il Riva, in quanto Caveau du Sabrage, è il luogo ideale per poter accompagnare i piatti scelti ad un ottimo Champagne.

A fare da sottofondo all’esperienza culinaria, la musica live del Riva, adattata ad ogni momento della giornata per garantire il meglio dell’intrattenimento. Gli artisti si esibiranno dallo stage della Riva Sunset Terrace, l’area esterna fronte mare del ristorante, dal pranzo all’aperitivo, a cena e dopocena. L’occasione perfetta per godersi relax e divertimento con lo stile unico del Riva.

Ferragosto è il giorno simbolo dell’estate: perché non viverlo a 360° con anche un bagno al mare? È possibile prenotare il proprio ombrellone presso il Rivale, l’area Beach Club del Riva Restaurant, per vivere una giornata zero stress, nella cornice unica che solo il Riva può offrire. Disponibili al beach club, diversi pacchetti per adattare le diverse esigenze al pieno comfort.