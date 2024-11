Una nuova visione del wedding ha inaugurato Villa Perara 2.0 per un planner a 360 gradi. Per l'occasione presenti anche le telecamere di LaC Tv

Tra la magia dei fuochi d’artificio e gli applausi degli ospiti, nasce una nuova visione di wedding firmata Valentour. Domenica 6 agosto Villa Perara ha accolto futuri sposi, imprenditori e ospiti in una serata di gala indimenticabile. Per l'occasione presenti anche le telecamere di LaC Tv per registrare una speciale puntata di LaC Eventi. Il Parco di Villa Perara, si trova in una posizione sorprendentemente strategica, a pochi km da Tropea e gode di un panorama mozzafiato in tutte le ore della giornata e sarà impossibile non innamorarsi. Bella, elegante, ricercata e di tendenza, Villa Perara è la location in cui gli eventi si trasformeranno in ricordi indimenticabili.

La regale e confortevole accoglienza della padrona di casa, Deborah Valente, e del suo staff ha aperto le porte di un evento incentrato sulla minuziosa organizzazione del wedding e l’attenta cura dei dettagli, seguendo passo passo le varie fasi dell’evento a 360 gradi e realizzando ogni possibile desiderio degli sposi.

Accompagnati dalla musica di Pino Galiena, tra gli addobbi dei flower designer, le luci, la perfezione della location e alla presenza del cerimoniere Luciano Budriesi, i futuri sposi hanno fatto il loro ingresso insieme a molti altri ospiti. Qui hanno potuto assaporare le prelibatezze della cucina dello chef Costantino Loiacono, maestro della gastronomia in Calabria. Le pietanze sono state intervallate dall’artista Umberto Smaila e la sua band, che ha accompagnato l’evento facendo vivere emozioni attraverso la musica.

Non poteva mancare la sfilata di alcuni degli abiti da sposa firmati Claudio Greco. Il fashion designer ha stupito tutti abbracciando diversi stili, tra tulle, piume, pizzi e seta, per vestire ogni sposa in base alla sua personalità.

Incredibilmente romantico è stato il taglio della torta, una vera e propria festa dell’amore illuminata dai fuochi d’artificio e dai sorrisi. «La nostra visione di wedding è un vestito costruito su misura per gli sposi, non seguiamo format, ma ci impegniamo a soddisfare e accompagnare la coppia in tutte le fasi dell’evento», ha dichiarato Deborah Valente tra gli applausi. Villa Perara si annuncia dunque come una location ideale per plasmare il proprio matrimonio o evento, all’insegna dell’ospitalità.