Negli spazi suggestivi della tenuta Statti di Lamezia Terme festa di presentazione "Mini Next Gen" per due anteprime automobilistiche, la nuova Mini CountryMan e la Mini Elettrica di Calabria Motori. Si tratta dell’ingresso ufficiale del Gruppo guidato dai fratelli Emanuele e Vivienne Ionà nella rete di vendita Mini che alla già affermata azienda calabrese ha concesso l’esclusiva in Calabria.

Il saluto e l’augurio della casa madre è stato portato da Alessandro Pellegrini, Business Partner Bmw group Italia e da Andrea Italiano Area Manager davanti a tantissimi ospiti, circa 300, tra cui professionisti e famiglie di ogni segmento di clientela.

Sistema vendite innovato

«Il sistema di vendite auto è cambiato e per la prima volta si parla di “Agenzia” – ci dice il direttore vendite del gruppo Vittorio Pileggi - Per ordinare le auto, da oggi i venditori saranno gli esperti, figure di consulenza nel momento in cui il cliente configura la propria vettura direttamente online sul sito della casa madre, con il nostro aiuto se vuole o direttamente dal salotto di casa».

Mini solo di nome

«La nuova Mini Countryman è stata totalmente stravolta – aggiunge Pileggi che dirige i punti di Reggio, Rende e Lamezia – la macchina molto più grande, più comoda, quasi un Suv e può assecondare le esigenze della famiglia, non solo dei più giovani. L'altra novità è la Mini 3 porte, dal notevole restyling. Qui la novità è costituita dai motori elettrici, perché il futuro ed anche il presente è totalmente elettrico. Quindi abbiamo i nuovi motori e le batterie con una durata maggiore fino a 400 km; quindi non è più una macchina cittadina, ma una vettura che si può utilizzare anche nell'extraurbano. Inoltre parliamo di materiali riciclati e di auto completamente e sempre connesse, con il cuore della vettura nel nuovo display rotondo da 24 pollici al centro della plancia che possiamo gestire anche con la voce».

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Un altro successo

«Questo è stato un fulmine a ciel sereno – esordisce Emanuele Ionà, titolare del gruppo omonimo che già accentra altri marchi primari – Oggi siamo qui a rappresentare il brand Mini in Calabria dopo che Bmw ci ha chiesto di farlo avendoci apprezzati su Reggio. E abbiamo voluto farlo nelle cantine Statti che per noi vogliono dire casa visto che sono state teatro di tante altre presentazioni. Ci accingiamo a completare la sede di Rende per la Calabria settentrionale, continuando ad assicurare la copertura nella provincia di Catanzaro con la storica sede lametina in via del Progresso ed appunto con Reggio dove è attivo il temporary store».

Orgoglio di donna

«In verità credevamo di aver finito il percorso di sviluppo all’interno del nostro gruppo – confida Vivienne Ionà, contitolare – quando invece Bmw Italia dopo averci apprezzato ha deciso di premiare il lavoro dei nostri collaboratori assorbendoci nel proprio sistema di vendita. Ne siamo ovviamente felicissimi. La mia preferita? Le dico solo che stasera vado via con la Mini 3 porte elettrica...».

Messaggio da imprenditore

«Si può cogliere un messaggio in tutto questo secondo me – conclude Emanuele Ionà con un bicchiere di buon vino Statti in mano – e cioè che con il coraggio insito nel dna di un imprenditore anche in Calabria si può fare impresa in un certo modo. Ed il settore dell'automotive può dire la sua. Siamo molto ambiziosi ma probabilmente anche grandi sognatori, con la consapevolezza e la certezza di avere una struttura molto organizzata, fatta di collaboratori e dirigenti così validi che non ci è precluso nessun obiettivo».