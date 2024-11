Il colosso del fast food americano Kentucky Fried Chicken – noto anche come Kfc – ha ampliato la sua presenza in Calabria con l’apertura del secondo ristorante della regione, inaugurato a Rende in piazza Santo Sergio. Grazie allo slancio imprenditoriale di Francesco Torcasio, ceo della Tfc, il nuovo locale è ora operativo e accoglie i clienti con una sala da 182 posti a sedere.

La struttura offre ai consumatori diverse opzioni di ordinazione: oltre al servizio tradizionale, sono disponibili kiosk touchscreen, app mobile e consegna a domicilio. Kfc è pronto inoltre a espandersi ulteriormente in Calabria con l’apertura di un terzo punto vendita a Lamezia Terme, presso il Centro Commerciale Due Mari.

Con queste nuove sedi, Kfc punta a consolidarsi in una delle regioni italiane più ricche di tradizioni gastronomiche, portando il suo celebre pollo fritto, preparato secondo la ricetta segreta a base di 11 erbe e spezie, a un pubblico sempre più ampio. Dopo aver superato i 30.000 punti vendita a livello globale, l’espansione in Calabria rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Kfc e T.Holding per rafforzare la propria presenza in Italia.