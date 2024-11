VIDEO | Una delle massime espressioni del Made in Italy arriva in Calabria con Vision, il nuovo modello dell'azienda Snaidero vincitore del Good design award del Museum of Modern Art di Chicago

Il design di Pininfarina entra nelle case come dalla porta principale del Museum of Modern Art di Chicago, che ha assegnato alla Snaidero il premio Good design award per la realizzazione della cucina Vision.

Per celebrare l’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale, i vertici dell’azienda hanno organizzato in Calabria una convention con i rivenditori regionali, che è servita anche per fare il punto sulle strategie future e per promuovere momenti di formazione.

Per l’azienda friulana, che si affaccia a un mercato internazionale e in espansione, il modello Vision (foto) disegnato da Pininfarina è espressione di un progetto importante dal quale arrivano le prime gratificazioni, proprio come l’assegnazione del premio a Chicago.

«Si tratta di un prodotto che si distingue - spiega il direttore commerciale di Snaidero Cucine, Roberto Lizzi -, già presentato in anteprima a Milano, nell’ambito di Eurocucina 2018, con una personalità unica grazie anche alla ricerca dei materiali».

L’azienda, che rappresenta un esempio di eccellenza del made in Italy nel mondo, punta ad una presenza selettiva, ma importante in Italia. In questa prospettiva, il mercato calabrese rappresenta una solida realtà sulla quale il management intende puntare.

«L’obiettivo – afferma l’amministratore delegato del gruppo, Massimo Manelli - è consolidare ulteriormente la forza del nostro marchio, puntando sulla distribuzione e consentendo così ai nostri imprenditori di farsi spazio sul mercato, offrendo alla comunità nelle quali operano un importante riscontro occupazionale». Ambizioni che poggiano sulla solidità di una realtà produttiva che occupa 800 persone e può contare su una fitta rete distributiva.