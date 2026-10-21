Per la prima volta a Calabria Sposi 2026, in programma dal 22 al 25 ottobre presso il polo fieristico G. Colosimo di Catanzaro, il Riva si prepara ad accogliere gli ospiti, in trasferta.

Un debutto importante, che offre alle coppie in procinto di sposarsi l’opportunità di scoprire una proposta pensata per accompagnarle nell’organizzazione del loro giorno speciale, attraverso una visione del matrimonio che mette al centro la semplicità nell’organizzazione, la personalizzazione e la serenità di viversi il momento.

Il filo conduttore della presenza in fiera sarà Matrimonio Senza Pensieri: l’idea che organizzare il proprio giorno speciale debba essere un percorso piacevole, da affrontare con il supporto di un team attento e affidabile. Dal menù agli ambienti, fino ai servizi e ai dettagli del ricevimento, gli sposi sono accompagnati nella realizzazione di un evento su misura, capace di rispecchiare i loro desideri e il loro stile.

Affacciato sul mare di Falerna Marina, il Riva Restaurant & Lounge Bar è una location suggestiva, caratterizzata da ambienti interni ed esterni che offrono scenari diversi per celebrare il proprio matrimonio. Dalla piscina alla Sunset Terrace, passando per le due sale vetrate con vista panoramica sul mare e il giardino immerso nella natura, ogni spazio offre spunti e possibilità per immaginare un ricevimento personalizzato, in linea con i desideri degli sposi.

Durante la fiera Calabria Sposi, il team del Riva sarà a disposizione delle coppie per presentare la struttura, illustrare i servizi disponibili e rispondere alle domande di chi desidera iniziare a progettare il proprio giorno speciale

La visita allo stand sarà anche un’occasione da non perdere: per i futuri sposi che incontreranno il Riva in fiera sono previste scontistiche e vantaggi riservati alle coppie. Un motivo in più per fermarsi, conoscere il team e iniziare a dare forma al proprio progetto.

Il Riva sarà anche punto ristoro per i visitatori della fiera, offrendo un’occasione per concedersi una pausa all’insegna del gusto. Un’opportunità per far conoscere la propria proposta gastronomica e portare tra gli spazi della manifestazione un assaggio dell’accoglienza e dello stile che caratterizzano la struttura.

Dal 22 al 25 ottobre, al polo fieristico di Catanzaro, il Riva è pronto ad accogliere le coppie del wedding a Calabria Sposi 2026!