Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna ha brillato come main partner nel corso dell’edizione 2024 della Milano Fashion Week, durante l’evento esclusivo curato dal noto fashion designer cosentino Claudio Greco.

La nuova collezione autunno/inverno 2024/2025 di Greco, presentata lo scorso 25 febbraio presso l’Enterprice Boutique Hotel di Milano, ha catturato l'attenzione dei presenti con un suggestivo mix di colori ispirati alla sua terra d'origine: la Calabria.

Le creazioni di Greco hanno saputo esaltare la femminilità in tutte le sue sfumature, mentre la presenza del Riva ha aggiunto un tocco di prestigio all’evento, sottolineando il suo impegno nel promuovere l’eccellenza del Made in Italy e gli eventi di origine artistico-culturale. La scelta nell’utilizzo dei colori tipici della Sila per rappresentare la Donna ha conferito all'evento un’atmosfera ancora più speciale, celebrando così la ricchezza e le radici profonde del territorio.

«È stato per noi un grande onore prendere parte alla Milano Fashion Week come partner ufficiale della sfilata autunno/inverno 2024/2025 di Claudio Greco», ha dichiarato Roberto Gallo, proprietario del Riva Restaurant. «Collaborare con un talento calabrese di tale leva è stata un'esperienza straordinaria. Sono grato per il riconoscimento ricevuto direttamente da Claudio, un gesto che apprezzo profondamente e che rappresenta un'immensa gratificazione per il lavoro svolto e ci spinge a fare sempre meglio».