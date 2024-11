Nasce da un’idea di Salvatore Porco, Potential Coach e si propone di coadiuvare le imprese, i singoli professionisti ed altre realtà di mercato e non solo, che desiderano sviluppare ed estendere il proprio potenziale per raggiungere obiettivi personali e professionali a breve e a lungo termine

Nell’ottica di un futuro in continuo aggiornamento l’apprendimento permanente, è senza dubbio una delle competenze chiave di cui oggi come oggi non si può essere sprovvisti. Il concetto di imparare ad imparare è diventata una prerogativa fondamentale per fronteggiare le richieste, non solo nell’ambito scolastico e formativo, ma più in generale nel corso della propria vita.

Salvatore Porco

Il progetto “Imparare ad apprendere” nasce da un’idea di Salvatore Porco, Potential Coach e si propone di coadiuvare le Imprese, i singoli Professionisti ed altre realtà di mercato e non solo, che desiderano sviluppare ed estendere il proprio potenziale per raggiungere obiettivi personali e professionali a breve e a lungo termine.

Questo fondamentale percorso di apprendimento, tiene insieme diversi elementi:

- elementi cognitivi;

- elementi relazionali;

- elementi emotivi e coinvolge a sua volta:

- il come organizzare le conoscenze acquisite;

- il come pianificare la modalità di perseguimento;

- il come ci si pone emotivamente dinnanzi all’oggetto di studio.

L’Unione Europea nella Raccomandazione del 2006 relativa alle competenze per l’apprendimento, ha definito l’Apprendere ad Apprendere come:

“L’abilità di perseverare nell’apprendimento e di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni”.

Per imparare ad imparare non esiste una regola ben precisa, ma sono necessarie strategie e tattiche adatte analizzando i propri limiti e le risorse che si hanno a disposizione.

QUALI ABILITÀ SONO RICHIESTE PER IMPARARE AD APPRENDERE?

Per imparare ad apprendere si necessita sicuramente di un buon metodo di apprendimento ma anche di molta pratica. Le due doti di fondamentale importanza per avviare e mantenere vivo tale processo sono:

- la memoria;

- la concentrazione;

- la spinta motivazionale.

In particolare senza quest’ultima difficilmente si riesce ad immagazzinare nuove informazioni ed avere la costanza di continuare un percorso di apprendimento.

ESISTONO TECNICHE PER IMPARARE AD APPRENDERE?

Oltre ai tre elementi citati, esistono alcune tecniche utili per stimolare le abilità cognitive:

- Prenditi il tempo necessario : buttarsi a capofitto nello studio potrebbe risultare deleterio. Il cervello, dopo aver concentrato tutte le energie sullo studio di una determinata materia, necessita di essere ossigenato e per favorire tale processo bisognerebbe dedicarsi a ciò che si preferisce, ascoltare musica, fare una passeggiata, praticare attività fisica. Solo cosi, cioè non pensando alla materia di studio, il cervello lascerà sedimentare e consolidare le nuove competenze .

- Esercitati di continuo: mantenere il cervello esercitato, che non vuol dire sotto stress con uno studio eccessivo, favorisce l’abilità mentale e l’apprendimento.

- ANALIZZA IL TUO METODO DI APPRENDIMENTO PERSONALE: Non tutti hanno lo stesso metodo di apprendimento, la percezione del sapere varia da individuo a individuo. Dunque, non esiste un processo di apprendimento valido per tutti, ma ognuno deve scoprire e definire il proprio approccio.

COME SI INSEGNA AD APPRENDERE?

Nell’ottica di un apprendimento permanente bisognerebbe insegnare ai giovani a utilizzare forme di pensiero meno convenzionali che spingano gli interessati alla curiosità, al desiderio di migliorarsi, allo sviluppo della versatilità mentale e all’avanzamento dell’acquisizione di capacità basilari. L’insegante non deve quindi fornire la soluzione, ma deve invitare gli alunni a cercare e trovare la giusta chiave di lettura.Le nostre offerte tra,vari corsi, laboratori e servizi di coaching, rispondono in modo concreto e tangibile a quella necessità di cambiamento e di miglioramento nell’apprendimento che Scuole, Aziende e professionisti privati cercano invano!

CHI PUÒ APPRENDERE?

Tutti coloro che sono disposti a fermarsi e ad ascoltare, avranno la possibilità di iniziare un processo di apprendimento!

Oggi giorno la vita professionale scorre rapidamente e noi siamo costretti a correre sempre più veloci affinché nulla resti intentato, ma chi ci aiuta a starle dietro?

Il nostro scopo è quello di affiancare ogni individuo affinché o stesso possa stabilire degli obiettivi di apprendimento che siano al contempo determinanti e sostenibili, affinché ogni persona possa liberarsi dai loop limitanti e poco produttivi in cui, sempre più spesso a causa della mancanza di conoscenza, ci si imbatte finendo col restare impigliati nel groviglio delle convinzioni. Il nostro compito è quello di fornire gli strumenti necessari affinché ogni persona, ogni Azienda, ogni Istituzione possa conoscere, sviluppare e accrescere il proprio potenziale per poter promuovere cambiamenti e per poter prepararsi ad affrontare la mutevolezza della realtà.

Imparare ad apprendere è un passo di fondamentale importanza per vivere una vita professionale e personale all’insegna della creatività e della genialità. Per attivare tale processo bisogna liberare la mente dalle inutili congetture che ostruirebbero l’ingresso alla capacità integrativa e alla capacità di gestire il tempo in modo efficace.

Le competenze essenziali affinché ognuno possa sviluppare tali competenze, sono motivazione, fiducia in sé stessi e una buona dose di buona volontà poiché per imparare ad apprendere non è mai troppo tardi!