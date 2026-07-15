Un nuovo spazio destinato a diventare un punto di riferimento per famiglie, professionisti e imprese edili del territorio. Duelle Distribution si prepara a inaugurare il nuovo showroom, un concept store pensato per superare il tradizionale modello di esposizione e trasformarsi in un centro di competenze dedicato al mondo dell’abitare.

La nuova struttura, realizzata in via Nilde Iotti, 2 a Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza), nasce con una visione precisa: cambiare il modo di concepire la casa e l’interior design. Lo scopo è accompagnare clienti e professionisti lungo tutto il percorso che porta dalla progettazione alla realizzazione degli spazi.

L’inaugurazione ufficiale, riservata a partner commerciali e professionisti del settore, si terrà venerdì 17 luglio. Il taglio del nastro sarà affidato al sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, alla presenza delle istituzioni del territorio e delle testate giornalistiche locali e regionali. L’apertura al pubblico è, invece, prevista per lunedì 20 luglio, quando il nuovo spazio accoglierà i visitatori interessati a scoprire una nuova esperienza dedicata alla casa e alla progettazione degli interni.

Lo showroom Duelle si rivolge alle giovani coppie che si preparano a costruire il proprio futuro, alle famiglie che desiderano riqualificare e valorizzare la propria abitazione e ai professionisti dell’edilizia che cercano soluzioni innovative, affidabili e tecnicamente avanzate per i propri clienti. Non un semplice negozio, dunque, né una tradizionale sala espositiva, bensì un luogo progettato per favorire l’incontro tra estetica e funzionalità, tra ispirazione progettuale e risposte tecniche, con materiali all’avanguardia e certificati, aree dedicate e spazi pensati per il confronto diretto tra clienti, progettisti e imprese. L’ambizione è diventare un punto di riferimento per architetti, ingegneri, imprese e operatori del comparto edilizio e fornire un contributo alla crescita di una nuova cultura dell’abitare, che sia fondata sulla qualità dei materiali, sull’innovatività delle soluzioni e sull’eccellenza del servizio.

«Con questo nuovo showroom vogliamo mettere a disposizione competenze, consulenza e supporto concreto in ogni fase della scelta», spiegano Luca La Valle e Valentina Totera di Duelle Distribution. «Sarà possibile confrontarsi con consulenti esperti, capaci di guidare le scelte e fornire risposte precise sia dal punto di vista tecnico sia da quello estetico. Chi oggi costruisce o ristruttura una casa non cerca solo prodotti di qualità, ma interlocutori affidabili, preparati e capaci di accompagnarlo nelle decisioni».