Una nuova stella brilla nel panorama automobilistico della città: è stata inaugurata giovedì 6 giugno la nuova concessionaria Kia Mag Motors, situata sulla Sp 170 direzione Lamezia Terme. L'evento ha attirato una folla entusiasta di appassionati di auto, curiosi e clienti fedeli del marchio Kia, desiderosi di scoprire le ultime novità del colosso coreano dell'automobile.

L'evento di inaugurazione, tenutosi durante una piacevole serata estiva, è stato un successo sotto ogni punto di vista. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di rappresentanti di Kia Motors Italia, insieme ai vertici di Mag Motors. Tra questi, l’amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti, il presidente di Kia Italia Key Young Choi, che con la sua partecipazione ha simbolicamente dato il via a questa splendida giornata, segnando ufficialmente l'inizio di una nuova avventura per la concessionaria (già presente dal 2019 su Cosenza). La serata è stata una festa per tutta la famiglia Mag Motors, con attività di intrattenimento, musica dal vivo, e un'area ristoro con food & beverage.

Kia Mag Motors non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio salone d'eccellenza. La struttura, moderna e funzionale, si estende su oltre 2000 metri quadrati e offre un'esperienza di acquisto unica. All'interno della concessionaria, i visitatori possono ammirare una vasta gamma di modelli Kia, dai più popolari Suv, come il Kia Sportage e il Kia Sorento, alle compatte e versatili Kia Rio e Kia Ceed, senza dimenticare le innovative auto elettriche e ibride, come il Kia Ev6 e il Kia Niro.

La concessionaria Mag Motors si distingue per l'attenzione all'innovazione e al servizio clienti. «Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un servizio completo e personalizzato», ha dichiarato la proprietà della concessionaria. «Dalla consulenza all'acquisto, fino ai servizi post-vendita e di manutenzione, ci impegniamo a garantire un'esperienza soddisfacente e senza stress per chi sceglie di affidarsi a noi».

La nuova concessionaria è stata progettata per offrire un'esperienza di acquisto superiore, combinando eleganza e funzionalità. Gli ampi spazi espositivi, le moderne tecnologie di visualizzazione e un team di esperti appassionati sono a vostra disposizione per guidarvi nella scelta del vostro prossimo veicolo. Ogni dettaglio è stato curato per rendere la vostra visita il più piacevole possibile.

Uno degli aspetti più innovativi è il centro assistenza, dotato di tecnologie all'avanguardia, che garantisce interventi rapidi ed efficaci, riducendo i tempi di attesa per le riparazioni e la manutenzione.

Con l'apertura di Kia Mag Motors, la città di Catanzaro, Crotone e province si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per gli amanti delle quattro ruote. La passione, l'impegno e la professionalità del team di Mag Motors promettono di conquistare il cuore dei clienti e di consolidare la presenza di Kia nel mercato locale. La strada verso il futuro è tracciata e, con Kia Mag Motors al volante, il viaggio si preannuncia entusiasmante e ricco di soddisfazioni.

Per maggiori informazioni, visitate il sito web di Kia Mag Motors o recatevi direttamente in concessionaria per scoprire di persona tutte le novità e le offerte disponibili.