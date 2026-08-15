Kaciuto e Bergotto, due gioielli de La Spina Santa di Bova Marina strettamente connessi alla filiera corta del Bergamotto di Reggio Calabria. Il Kaciuto è un amaro con un’identità molto spiccata e nasce da un indovinato blend di infusi: alloro, liquirizia, finocchietto, scorze di Bergamotto. Niente chimica, niente aromi aggiunti: tutta natura! Bruno Autelitano, giovane manager titolare de La Spina Santa, è orgoglioso delle continue affermazioni, anche a livello internazionale, del Kaciuto.

Peraltro, questo amaro dal gusto inconfondibile deriva da un’antica ricetta tramandata proprio dal nonno di Bruno Autelitano, l’omonimo Bruno, che occupandosi quotidianamente dei propri allevamenti aveva intuito la forza espressiva delle piante e delle essenze naturali dell’Area Grecanica. Ma ad esaltare gli aromi del Bergamotto c’è un'altra specialità famosissima, anch’essa originale e ideata a Bova Marina: il Bergotto, la prima, storica e inimitabile bibita gassata con abbondante succo di questo agrume straordinario.

La Spina Santa ha puntato sull’autentica filiera corta del Bergamotto, essendo anche un’azienda agricola. Sul sito internet ufficiale de La Spina Santa, impresa che quest’anno ha riscosso grandi successi in fiere internazionali quali il Vinitaly Verona, il Tutto Food Milano e il Fancy Food New York, si possono conoscere tutte le specialità al Bergamotto prodotte e commercializzate. Kaciuto e Bergotto per un’estate che ama l’identità calabrese!