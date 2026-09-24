Con il passare degli anni cambia la struttura cutanea e si riduce la naturale idratazione. Ecco perché la routine di bellezza più efficace inizia prima di tutto a tavola e nel bicchiere

Con il passare degli anni cambia la struttura cutanea e si riduce la naturale idratazione. Ecco perché la routine di bellezza più efficace inizia prima di tutto a tavola e nel bicchiere.

Arriva un momento in cui la solita crema idratante, per quanto ricca e performante, sembra non bastare più. Specchiandosi al mattino, capita di notare una pelle meno luminosa, segni d'espressione più evidenziati o una sensazione di secchezza persistente. Dopo i 40 anni, si tratta di un processo del tutto naturale: con i primi cambiamenti ormonali, la produzione di collagene ed elastina rallenta e i tessuti perdono gradualmente la loro capacità di trattenere i liquidi.

Spesso si cercano soluzioni nell’ultimo siero di tendenza o nei trattamenti estetici, dimenticando che la salute e la compattezza della pelle dipendono prima di tutto dall’interno. L’idratazione epidermica (quella fornita da creme e trattamenti topici) agisce sugli strati superficiali, ma è l’idratazione cellulare profonda a fare la vera differenza per il tono e l'elasticità dei tessuti.

Non tutte le acque sono uguali per la salute della pelle

Bere è fondamentale, ma cosa beviamo fa una grande differenza. Con il rallentamento del metabolismo e la naturale predisposizione alla ritenzione idrica — un fenomeno che tende ad accentuarsi proprio intorno ai 45 anni —, la scelta dell'acqua da portare in tavola diventa un vero e proprio gesto di cosmetica funzionale.

Per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso ed evitare quella sensazione di gonfiore agli arti o al viso, gli esperti raccomandano di scegliere un'acqua minerale oligominerale quindi dal basso contenuto di sodio e con un ridotto residuo fisso. Un’acqua troppo ricca di sali minerali pesanti rischia infatti di affaticare i reni e favorire il ristagno idrico, anziché stimolare la diuresi.

Acqua Fontenoce: l'alleato di bellezza che sgorga dal cuore della Sila

È in questo equilibrio delicato che Acqua Fontenoce si rivela una preziosa alleata per il benessere quotidiano delle donne e di tutta la famiglia. Che sgorghi pura dalle sorgenti incontaminate dell'Altopiano della Sila, quest'acqua oligominerale si distingue per la sua eccezionale leggerezza e per la ridottissima presenza di sodio.

Grazie alla sua composizione bilanciata, Acqua Fontenoce stimola l'eliminazione delle tossine, favorisce il microcircolo e aiuta i tessuti a mantenere il giusto apporto idrico cellulare. Il risultato? Una pelle che ritrova gradualmente la sua naturale luminosità e compattezza, contrastando dall'interno l'invecchiamento cutaneo e il ristagno dei liquidi.

Le ”3 abitudini di bellezza" per una pelle luminosa

Integrare l'idratazione profonda nella propria routine quotidiana è semplice, basta acquisire poche e costanti abitudini:

1. Il risveglio idratante: Cominciare la giornata con un bicchiere di Acqua Fontenoce a temperatura ambiente appena sveglie. Aiuta a riattivare il microcircolo e ad eliminare le tossine accumulate durante la notte.

2. Idratazione costante, non a sbalzi: Non aspettare di sentire lo stimolo della sete (che è già un segnale di disidratazione della pelle). Mantenere sempre una bottiglia sulla scrivania o nella borsa per sorseggiarla a piccole dosi durante tutto l'arco della giornata.

3. Sinergia a tavola: Associare l'assunzione di Acqua Fontenoce a un'alimentazione ricca di antiossidanti, frutta di stagione, verdure a foglia verde e grassi "buoni" (come noci e olio extravergine d'oliva) per potenziare la barriera protettiva della pelle.

La vera bellezza dopo i 40 anni è accompagnare il proprio corpo con cura, delicatezza e le giuste scelte quotidiane. E la prima, fondamentale scelta di bellezza inizia proprio da ciò che versiamo nel nostro bicchiere.