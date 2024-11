Un’edizione importante, questa di Vinitaly 2022, che ‘La Fortezza’ ha voluto cogliere per presentare l’ultima nata, la linea ‘Verso’ (verso.lafortezzasrl.it). Quattro nuovi prodotti di eccellenza il bianco Suarè, generato da fiano, greco e aglianico vinificato in bianco con un leggero passaggio in legno che ne fanno un vino strutturato , corposo con un sentore spiccatamente minerale e salino; il rosso Truman, una fusione di aglianico, piedirosso e camaiola per un risultato pieno, elegante e avvolgente e i due spumanti Tremièn, realizzato con uve di Fiano, Falanghina e Aglianico vinificato in bianco e Ussiè, il rosé ottenuto da uve di Fiano e Aglianico ottenuto da uve di Fiano e Aglianico. Questi ultimi realizzati utilizzando il metodo classico con una raccolta delle uve, che avviene tra l’ultima decade di agosto e la prima settimana di settembre. Una scelta che permette di raccogliere un’uva caratterizzata dal sapore finale più fresco, con una buona spalla acida e con il giusto grado alcoolico.

Questi i nuovi vini che esprimono al meglio il potenziale dei terreni su cui sorgono i vigneti della cantina, collocati a Torrecuso sul versante est del parco regionale del Taburno-Camposauro, nella provincia di Benevento. La loro qualità è il risultato di importanti fattori: vocazione vitivinicola, sostenibilità, biodiversità, tecnologia e sapienza enologica.

Come dichiara Enzo Rillo, l’imprenditore patron di ‘La Fortezza’: “Questi vini declinano l'anima profonda del Sannio in sorsi moderni. Ottenuti da vitigni storici, nascono come segno di amore verso una terra unica e per la mia famiglia, che questa terra ha sempre lavorato e tutelato. Per noi di 'La Fortezza' è un atto di profonda sensibilità e di grande rispetto verso tutto ciò che ci circonda, frutto di sperimentazioni lungimiranti. Vini dal fascino antico ma dal volto moderno, figli di una rivoluzione consapevole. Una scelta responsabile, che nasce dalla conoscenza profonda di ciò che si vuol plasmare, spinta dall'entusiasmo di trovare insieme, e non individualmente, la strada da percorrere per incrementare la reputazione del Sannio”.

I vini della linea Verso saranno presentati, al pubblico nazionale ed internazionale del Vinitaly, presso lo stand de ‘La Fortezza’ (padiglione 6 stand E1), in occasione di un evento di degustazione dedicato, curato dal giornalista Luciano Pignataro, lunedì 11 aprile alle ore 15.

“Con questa nuova linea - dichiara Antonella Porto Managing Director della Cantina - desideriamo veicolare la forza del legame col territorio ad un pubblico che desidera vini di qualità ed esperienze di consumo appaganti anche dal punto di vista emozionale che gli amanti del vino potranno sperimentare a partire da ottobre prossimo quando la linea entrerà in distribuzione”.

La realizzazione della nuova linea ha coinvolto diversi aspetti, a partire dalla scelta dei naming in lingua dialettale, che creano un legame forte con la terra d’origine. La creatività dell'etichetta riporta il testo di una poesia per coinvolgere il consumatore in un’esperienza di condivisione unica, che chiede attenzione e dà in cambio atmosfera e significato. Come il vino è un estratto della terra che si produce e si porta nel mondo, allo stesso modo la poesia è il risultato di una distillazione che fa affiorare una verità universale in cui chi legge si riconosce e di cui il lettore può far uso nel riconoscere un proprio stato dell’essere. Così come il vino viene fatto perché altri lo bevano, anche la poesia viene composta perché altri la leggano e in essa si riconoscano. Naturale conseguenza, l’attribuzione alla linea del nome ‘Verso’.

“La Linea Verso ben rappresenta gli elevati standard qualitativi coi quali operiamo - prosegue Antonella Porto – per posizionarci sempre più come azienda di riferimento per la valorizzazione delle specificità e distintività territoriale. Una vitivinicultura di qualità che, in pochi anni ha portato i nostri vini a risultati importanti in Italia e nel mondo come dimostrano le numerose menzioni nelle principali guide del settore, le medaglie e i premi ottenuti nel corso degli anni”.

Aggiunge poi Antonella Porto: “Insieme alla nuova linea, sarà presentata tutta la produzione della Cantina riproposta con un nuovo progetto di brand identity , che a partire dal restyling del logo La Fortezza è stato declinato anche sulle altre linee di prodotto fra le quali: la Linea Classica dei DOC e DOCG, la linea Impronta e le “bollicine”.