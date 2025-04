La prestigiosa rivista ha dedicato due pagine alla storia e alle peculiarità della realtà calabrese che opera nel campo dei mobili con design unici, esportando la qualità del Made in Italy in tutto il mondo

Stil’è, rivista del Sole 24 ore dedicata al valore del bello, della creatività e dello stile, impegnata nella valorizzazione e promozione dell'artigianato italiano e dei prodotti made in Italy, si è interessata dell’operato della Domenico Cugliari Italia, leader nella produzione di arredamento e design.

La prestigiosa rivista ha dedicato due pagine alla storia e alle peculiarità della realtà calabrese esportatrice dell’artigianato italiano in tutto il mondo.

Fondata nel 1961 a Maierato, nel vivo cuore del vibonese, l’azienda è gestita dai fratelli Giovanni e Antonino Cugliari, che hanno raccolto l’eredità del padre Domenico, ebanista e mobiliere, trasformando una piccola bottega artigiana in una succursale di design e gusto, del bello e del lusso, producendo prodotti di pregio esportati in oltre 30 paesi.

Una bella testimonianza di come un settore così di nicchia possa trovare culla in Calabria, in «un’azienda ormai leader nel settore del mobile d’ispirazione moderna, nonché ambasciatrice dell’artigianalità del made in Italy nei contesti internazionali più raffinati».

A rilasciare l’intervista alla prestigiosa rivista è stato Giovanni Cugliari, curatore dei rapporti internazionali, dell’export e della logistica dell’azienda e attuale presidente della Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) della Calabria.

È un’azienda versatile la Domenico Cugliari Italia, con un proprio studio di progettazione per cogliere a pieno e dare supporto a qualsiasi richiesta di designer e architetti, in un continuo equilibrio tra la tradizione dell’artigianato e del legno e l’innovazione.

«Il segreto del successo – si legge su Stil’è – è un melting pot di valori, in cui la tradizione si mischia a competenza, produzione 100% made in Italy, ricerca di lavorazione originali e cultura sartoriale».

Robotica e intelligenza artificiale per ottimizzare il sistema produttivo hanno fatto il loro ingresso in azienda da tempo, senza accantonare la manualità. L’attenzione all’ambiente, l’uso di materiali sostenibili come le vernici ecocompatibili sono un imperativo. Così come la trasparenza e la cura del cliente.

Nel cuore dell’azienda nascono mobili unici, pensati per non essere semplici pezzi d’arredo, ma vere e proprie opere d’arte. Ogni mobile è unico, pensato e realizzato per rispecchiare la personalità e i desideri di chi lo ha commissionato. Tramite, infatti, il progetto “Bottega nel mondo” è possibile seguire virtualmente ciò che accade nel laboratorio ed essere aggiornato sulla produzione, seguire ogni fase della creazione del mobile, dall’inizio alla fine. I video permettono al cliente di vedere gli artigiani al lavoro, osservando come le idee prendano forma concretamente. Ma non solo, è così possibile fornire feedback in tempo reale per affinare il lavoro.