In un momento storico in cui l'imprenditorialità femminile continua a crescere, Donatella Bertucci, stilista e imprenditrice di gran carriera, si distingue per un nuovo e importante passo. Sabato 5 ottobre è stata inaugurata sua DB Boutique Uomo, un nuovo spazio dedicato alla moda maschile di alta qualità.

Questo nuovo progetto, che arricchisce l'offerta della stilista dopo anni di successi con la sua DB Boutique Donna, oltre che rappresentare una nuova sfida professionale, è un omaggio alla figura di suo padre, Franco Bertucci, calabrese di talento ed imprenditore di spicco, che ha trasmesso alla figlia la passione per il bello e per l’innovazione. «È grazie a mio padre che ho sviluppato il gusto e la passione per l’eleganza», dichiara Donatella Bertucci. «La decisione di dedicarmi alla moda uomo è un tributo alla sua memoria e alla sua visione imprenditoriale».

L'importanza dell'esperienza sartoriale e l'eccellenza artigianale

La nuova DB Boutique Uomo si distingue per l’elevata qualità dei capi offerti e per la particolare attenzione ai tessuti pregiati ed alla tradizione sartoriale italiana. Dalle stoffe in puro cashmere alla maestria delle lavorazioni in pelle fiorentine, fino alla sartoria napoletana, ogni capo omaggia un’artigianalità elegante e raffinata, in linea con la visione di eccellenza che contraddistingue la famiglia Bertucci da tempo.

Una figura di riferimento per l'imprenditoria femminile

Donatella è già da tempo figura rappresentativa di tutte quelle imprenditrici che, attraverso passione, dedizione e una solida formazione, hanno saputo coniugare creatività e spirito imprenditoriale. Formata presso l'Accademia di Moda e Costume di Roma, ha saputo trasformare una vocazione personale in una realtà imprenditoriale apprezzata non solo a livello locale, ma anche oltre i confini della nostra regione.

Un evento atteso dalla comunità

L'inaugurazione della DB Boutique Uomo è quindi un evento atteso dalla comunità lametina, che riconosce in Donatella Bertucci una figura capace di portare il nome del proprio territorio nel mondo della moda di alto livello. L'evento si terrà sabato 5 ottobre 2024 presso la sede della boutique in Corso G. Nicotera 68/70, un’occasione per scoprire da vicino le nuove collezioni dedicate all'uomo, in un ambiente elegante, curato nei minimi dettagli.