Riapre al pubblico dopo oltre due mesi di lavori, lo storico supermercato del Centro Commerciale "I Giardini del sole" di Zumpano, grazie ad un importante investimento del Gruppo AZ Spa con il supporto della società Allways di Pordenone, specialisti in concept innovativi per il retail e comunicazione in store.

L'intervento di ristrutturazione ha visto la realizzazione di un'area di vendita con arredi e ambienti rinnovati, in linea con le ultime tendenze, per far vivere a tutti i clienti una moderna esperienza d'acquisto. La Allways ha messo in atto uno progetto integrale: dall'ideazione del lay-out commerciale al design degli arredi e degli espositori speciali, dal progetto di comunicazione in store a quello della grafica.

Il layout del punto vendita vede rinnovata tutta la piazza dei prodotti freschi, con gli spazi dedicati l'ortofrutta, la gastronomia, la panetteria, oltre che all'enoteca, altamente caratterizzati per esprimere al meglio la qualità e varietà dell'offerta.

Tutti i supporti di comunicazione sono stati progettati per agevolare la "lettura" da parte del cliente: i reparti vengono indicati con chiarezza così come la segmentazione dei prodotti. La nuova segnaletica digitale impiega schermi e ledwall per offrire al consumatore informazioni aggiuntive sulle offerte in corso, sull’origine e la tracciabilità dei prodotti e su tutti i servizi e le iniziative Coop.

Grande attenzione è stata riservata al racconto di qualità, filiera e localismo attraverso un linguaggio grafico fresco e coerente con i valori dell'insegna Coop, con l'obiettivo di trasmettere la connessione del Gruppo AZ con il territorio, l'amore per la Calabria, con le sue ricchezze artistiche e le eccellenze alimentari. Per raccontare tutto questo è stato realizzato un percorso nel punto vendita attraverso le illustrazioni di grande formato, create appositamente, così da "accompagnare" lo spazio, farlo parlare del territorio, delle persone che lo abitano e delle meraviglie da scoprire e da gustare. Scene ricche di dettagli che il cliente può scoprire un pò la volta, spesa dopo spesa.

In uscita dal punto vendita sono state introdotte 4 nuove casse automatiche, particolarmente preziose per il cliente che vuole effettuare piccoli acquisti in tempi ridotti. Sul piano del risparmio energetico interventi significativi hanno riguardato l’aggiornamento dell’impianto del freddo alimentare e dei corpi luminosi con una moderna illuminazione a led.

Dal giorno di apertura, prevista alle ore 9,30, l'ipermercato proporrà ai propri clienti degustazioni di prodotti tipici e l'intrattenimento dell'iconico gruppo social "I Cinghios" con le loro gag e parodie dalle ore 17,00 in poi, oltre ad offerte speciali dedicate valide fino a domenica 14 maggio e tutte le altre promozioni consultabili tramite l'App MYCOOP e sul sito www.coopmaster.it.