La società tecnologica con sede nel capoluogo bruzio ha sviluppato una piattaforma web che punta a inaugurare una nuova era per la sanità calabrese e non solo

Immagina un cambiamento epocale nel settore sanitario, una rivoluzione digitale che parte dal cuore della Calabria per poi diffondersi in tutta Italia. Un progetto che non rappresenta solo un'innovazione, ma una vera svolta storica, capace di ridurre drasticamente le liste d’attesa e di comprendere a fondo i bisogni sanitari dei pazienti. Grazie all'intelligenza artificiale, la gestione delle prestazioni sanitarie si evolve verso percorsi di assistenza personalizzati generando automaticamente i piani di assistenza personalizzati, ottimizzando anche le risorse umane necessarie ed interagendo con la gestione dei posti letto disponibili e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale convenzionata, con un aggiornamento in tempo reale dei budget disponibili.

Nanosoft, una società tecnologica con sede a Cosenza, ha sviluppato una piattaforma web di portata straordinaria, in grado di fornire aggiornamenti costanti e verificati in tempo reale su dati fondamentali per il sistema sanitario, permettendo una gestione accurata e trasparente di tutte le operazioni. Non si tratta solo di una soluzione tecnica, ma di una trasformazione che inaugura una nuova era per la sanità.

Ma c’è qualcosa di più. Sebbene il progetto prenda avvio dalla Calabria, non è un segreto che altre regioni italiane abbiano già mostrato grande interesse e siano in una fase avanzata. Una cosa è certa: il cambiamento è già iniziato e la sanità calabrese sarà in grado di cogliere questa opportunità.